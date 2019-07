Neberte rozvod jako prohru. Pět tipů, jak se s ním vyrovnat

1. Hoďte vše staré za hlavu

Prožili jste spolu krásný čas, máte zdravé potomky, stále ho milujete. Ani to vám však nesmí vzít vítr z plachet. Protrpte si ony kritické týdny, měsíce, to je zcela přirozené, berte však rozvod realisticky jako hotovou věc. Nechtějte získat manžela zpět, nemstěte se, nebuďte zahořklá. Jednou jste společně došli do konce, tak to tak přijměte. Vztahy začínají i končí.

Zaměřte se na životní restart. Poučte se z dosavadních chyb, sestavte si plán na budoucí štěstí a jděte za ním. Snažte se nezatahovat do „nového” života nic z toho předešlého. Pokud vám exmanžel nechal dům, předělejte ho k obrazu svému. Darujte vše nepotřebné na charitu. Čím méně vzpomínek vám zůstane na očích, tím lépe stresové období překonáte.

2. Užívejte si svobody

Možná vám bývalý partner ublížil, to vás ovšem ještě neopravňuje k tomu nedávat mu děti, když chce. Tedy záměrně jemu i potomkům ubližovat. Pokud je netýrá, proč by je nemohl mít přes víkend? Kvůli vaší malichernosti, ale no tak. Zkuste se na to podívat z druhé, lepší strany. Budete mít chvilku užít si nově nabyté svobody. Vyrazte na báječnou dámskou jízdu, odfrkněte si, porozhlédněte se po milenci či rovnou novém protějšku. Zkrátka, bavte se. Konečně můžete! Mimo to, ošklivými činy živíte zlost v sobě. Vážně chcete být mrchou?

3. Nové a krásnější já

Po negativních peripetiích ženy často vyhledávají proměnu zevnějšku. Zkuste to i vy. Pouhé zkrácení kštice a změna barvy vlasů vám může neuvěřitelně pozvednout sebevědomí, což je základ úspěchu. Znovu se vrhněte do rozmazlování sebe sama. Teď už nemusíte obstarávat celou rodinu. Jakmile potomstvo vyrazí k otci, objednejte se na masáž, ke kosmetičce a nic jiného nedělejte, fungujte tak, jako tomu bylo za mlada. Relaxace je tím nejlepším k uzdravení bolavé duše.

4. Život po rozvodu nekončí

Nejedna žena, která prošla rozvodem, vám řekne, že následné vztahy jsou podstatně lepší. A dámy mají pravdu.

Přeci jen jste po letech manželství zkušenější, víte, co v partnerství je důležité, a naopak. Konečně máte pevné mantinely, přes které nejede vlak. Určitě si neříkejte, jak skončíte po rozvodu opuštěná, je to sebeklam. Jistě se brzy znovu zamilujete. Buďte otevřená, neházejte muže do jednoho pytle, vyjděte vstříc nové, krásné lásce.



5. Nebojte se vyhledat odborníka

My, ženy, jsme velmi emočně založené. Mnoho z nás rozvod prostě nezvládá. Pokud cítíte, že vás smutek neopouští, ač jste po rozvodu už přes půl roku, kontaktujte psychoterapeuta. Nemáte se zač stydět. V dnešní hektické době jsou obdobní odborníci k nezaplacení. Někdy i pár návštěv zcela postačí. Uvědomte si, že je ve vašem nejlepším zájmu se rychle dostat zpět do formy. Chce to jen ubrat negativního myšlení, pak teprve život nabere ten správný směr.