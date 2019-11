1. Ráno moudřejší večera

Informace o poměru manžela/přítele je extrémně bolestivá. Jde o pomyslné bodnutí nožem do zad. Vše, co jste budovali, je rázem pryč. V tom momentě je těžké zachovat klidnou hlavu, ovšem pokuste se „nevyšilovat“. Vezměte děti, odjeďte na pár dní pryč. Tak uděláte nejlépe. Budete mít čas následující kroky dobře promyslet. Nelitovat toho, co jste v afektu řekla, případně udělala.