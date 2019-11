Najděte ztracenou pohodu. Zkuste tipy, díky nimž získáte vnitřní harmonii

, aktualizováno

Mít poklidné dny bez stresu v dnešní uspěchané době není zcela možné. Je ovšem důležité se nervovat co možná nejméně. Už jen kvůli zdraví. Vždyť většina zákeřných chorob má jedno společné, a to extrémní psychické vytížení. Zkuste svou mysl nezanášet zbytečnostmi. Poradíme, jak na to.