Jak přežít Vánoce v kruhu rodinném bez psychické újmy

Nepouštějte se do ožehavých témat

Politika, biologické hodiny, výchova dětí nebo partnerství patří v rodinném kruhu k oblíbeným, leč zrádným předmětům diskuze. Otázky typu: kdy konečně hodláte otěhotnět, protože podle babičky a maminky vám už moc času nezbývá, jsou jako správně mířený šíp do nervové soustavy. I když si opakujete, že se tentokrát vytočit nenecháte, stejně vás takové dotazy dráždí.

Jakmile padne jen malá zmínka na jedno z výše uvedených témat, berte nohy na ramena. Raději se přimotejte do kuchyně. Umývejte nádobí, připravujte talíře, jakože omylem rozbijte mísu s ovocným salátem, zkrátka cokoliv, díky čemuž se vyhnete předem jasné rozepři, kde není vítěze, jen rozhádaných.

Zapomeňte na plány

Hostitelky mají den D promyšlený do posledního detailu. Od samého rána pracují jako pilné včelky. Už tak jsou vystresované, běda, když se něco začne kazit. A co si budeme povídat, nikdy nic není podle našich představ.

Pokud tedy chystáte u vás doma velkou sešlost, obrňte se trpělivostí, hlavně nepanikařte, když něco neklape. Důležité je, že se celá rodina ve zdraví sejdete. O tom Vánoce jsou.

Vymluvte se na střevní potíže

Jste podrážděná, nikam se vám nechce, máte strach, abyste si nevylila zlost na někom milovaném? Pak raději zůstaňte doma. Zavolejte rodičům, lžete o příšerných žaludečních bolestech, zvracení atd. Samozřejmě vyjádřete hluboké zklamání. Během půl hodinky dorazí pocit viny, děláte však dobře. Určitě nechcete kazit Vánoce ostatním.

V případě, kdy jste nervózní, protože prvně budete trávit Štědrý den u budoucí tchyně a tchána, sáhněte po kvalitním zklidňujícím přípravku. Možností je několik. Nejlepší bude přírodní cesta v podobě bylinek, jako je třezalka, meduňka či kozlík lékařský.

Hrajte si s vlastní fantazií

Až přijde chvíle, kdy budete chtít konečně domů, jenže ze společenského hlediska ještě nemůžete, využijte sílu myšlenek. V hlavě tvořte jasný scénář, jak krásně se budete cítit, až hostina, rozbalování dárků a nucená konverzace nad šálkem kávy skončí.

Na čas, kdy hupsnete do pohodlného teplákového úboru, bude pojídat cukroví, mazlit se s kočkou a nebudete muset nic řešit. Zkrátka, zalijte svou mysl sluncem. Špatná nálada rázem odezní.

Rozčarování z dárků je pro malé! Nenechte příliv emocí uškodit těm, co vás chtěli potěšit.

Jásejte z každé maličkosti

Zklamání darujícího, obdarovaného – každoroční klasika, jež rozesmutní nejednoho člověka. Proto, ať už dostanete cokoliv, zahrajte obrovskou radost. Slzy smutku schovejte za slzičky štěstí. Nebuďte nevděčná.

Ne každý ví, po čem vaše srdce prahne. A to ani partner. A že jste mu to od léta nenápadně naznačovala? Dámy, vždyť chlapi náznaky nechápou. To byste už za ta léta mohly vědět. Takže si za nevhodný dárek můžete vlastně samy.

Opijte se. Klidně „jak zákon káže“

Čtete správně. Díky větší (pře)míře alkoholu se budete cítit v pohodě a uvolněná. Úsměvy budete házet na všechny strany. Je dost možné, že budete hlavním bavičem Štědrého dne.

Tedy v případě, když se po lahvince vína neproměníte v agresivního (ne)tvora. V tom případě se k jakémukoliv opojnému moku raději nepřibližujte, už nikdy. Kdybyste to náhodou přehnala, nevadí. Prostě usnete a máte vyhráno.