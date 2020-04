Buďte více ženou. Jak toho dosáhnout a přestat si komplikovat život

Také máte za to, že muži to mají celkově snazší? Možná ano, možná ne, kdo ví… Ovšem jednou jste se narodila jako křehká duše, tak si to užívejte. Pokud si uvědomíte podstatu ženskosti, můžete mít i vy lehčí žití.