Kdepak brýle. Hnědé oči, velká prsa a husté ochlupení značí inteligenci

Když máte rande s mužem, co vás zajímá? „Jestli je hezký, sympatický a hlavně vysoký,“ přiznává třicetiletá čtenářka Darja, která se netají tím, že by s „prckem“ neztrácela čas. A podle sociologů dělá dobře – vysocí lidé vyčnívají nad davem. Mají větší přehled a často jsou pasováni do rolí vůdců či šéfů.

Důkazem je jeden z nejúspěšnějších mužů naší planety Steve Jobs, zakladatel firmy Apple, který měřil 189 centimetrů. Údajně jsou ještě další tělesné partie, které vypovídají o přirozené inteligenci nositele. Tipnete si, které to jsou?

Barva očních duhovek

Lidské oko je úzce propojeno s mozkem a jeho zabarvení vypovídá o jeho aktivitě.

Čím je duhovka tmavší, tím víc obsahuje pigmentu, díky kterému je mozek aktivnější a funguje lépe.

Výzkumy prokázaly, že třeba tmavoocí jedinci jsou rozenými vůdci. Majitelé modrých očí sice navenek působí plaše, ale zase mají schopnost lépe odolávat stresu a snášet bolest (i tu porodní). Hnědoocí lidé jsou důvěryhodní, loajální, ale se sklonem k trávicím obtížím a nespavosti. Zelená barva duhovky vypovídá o dominanci, síle osobnosti a opatrnosti.

Velká prsa

Ženy s napěchovaným dekoltem byly vždycky považovány za sexy, ale že by u nich někdo hledal nadprůměrnou inteligenci? To asi těžko. Ale podle výzkumu, do kterého se zapojilo dvanáct set žen, vyšlo najevo, že majitelky větších prsou mají o deset bodů vyšší IQ než jejich méně vyvinuté kolegyně.

Vědci soudí, že příčinou je vyšší hladina ženských pohlavních hormonů estrogenů. Tušili jste, že těmhle hormonům většina žen vděčí za umění multitaskingu (zvládá vícero věcí najednou)?

Tvar a posazení uší v obličeji

Podle Číňanů se dá z uší vyčíst všechno: vztahy s matkou a otcem i zážitky z dětství. Odstáté uši údajně naznačují citové strádání a bolavou duši. Zajímavé je, že podle posazení uší se pozná i inteligence.

Jak ještě poznáte inteligenta? * Vyhledává samotu. Většina těch, kteří „mají pod čepicí“, se totiž společnosti straní a najdete je obvykle v roli mlčenlivých (nicméně bystrých) pozorovatelů.

* Je nejstarší ze všech sourozenců. * Má štíhlou postavu. * Umí hrát na hudební nástroje. Studie prokázala, že většina nadprůměrně inteligentních lidí chodila v dětství do „hudebky“. * Je přecitlivělý na hluk. A takové zvuky, jako je vrzání podlah, chroupání čipsů či hlasité dýchání, ho můžou dovést k šílenství. * Díky své přemýšlivosti se z něj občas stává pesimista se sklony k úzkostem a stresu.

Pokud uši dotyčného nedosahují výšky očí, nebude to s jeho ostrovtipem a bystrostí zase tak moc slavné. Naopak platí, že největší chytráci mají výš posazené uši – čím víc směřují k obočí, tím lépe. Jak jste na tom vy?

Míra ochlupení

Když před dvaceti lety psychiatři zkoumali nejchytřejší lidi planety, nejlépe z toho vyšli ti, kteří měli husté ochlupení. Dnes jsou paradoxně, ruku v ruce s módními trendy, považováni za ty kulturnější a moudřejší muži, kteří mají hladkou hruď. Ale co na to říkají vědci?

Ti se kupodivu přiklánějí na stranu „chlupáčů“. Jedna ze studií zahrnovala 22 mužů různých profesí, od doktorů, inženýrů, letců až po dělníky. Výsledky překvapivě dokázaly, že „chlupáči“ se vyskytují ve vyšších postech, zatímco „holátka“ vykonávají nižší, pomocné práce.

Ale jak to bývá, nic není jednoznačné a výjimka potvrzuje pravidlo: Věděli jste, že slavný německý fyzik Albert Einstein, který patřil k nejinteligentnějším lidem na planetě, měl sice husté vlasy, ale na chlupy či chloupky byl skoupý?

Dlouhý trup a velmi krátké nohy

Lidé s asymetrickým tělem sice nevyhrávají soutěže krásy, zato ovšem patří mezi ty inteligentnější jedince. Aspoň to tvrdí vědci, podle kterých jsou tyto ženy i muži stabilnější, vyrovnanější, klidnější a zodpovědnější než zbytek planety. Není divu, že v kariéře bodují.

Důkazem jsou třeba úspěšné herečky Mischa Bartonová či Rachel Bilsonová, které i přes to, že neměly modelkovské proporce, prorazily v Hollywoodu. U mužů je příkladem trochu neforemný, ale velmi oblíbený herec Danny DeVito.