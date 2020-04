Influencerka a sedminásobná matka radí, jak na domácí výuku

Během osmi let se Kristen Schroderová stala sedmkrát maminkou. Ani jednou s manželem nečekali dvojčata, takže má za sebou sedm těhotenství. Jak sama říká, někdy nastalo období, kdy si sáhla na dno, nikdy však nepochybovala o tom, zda děti vychovává dobře.

Domácí výuka je podle ní skvělá v tom, že může dát větší prostor dětské fantazii a nechat vyniknout jejich charakter. Aby vše klapalo a děti nebyly přetažené a znuděné, dodržuje několik pravidel.

„Když začnete s domácí výukou, je nutné se připravit na to, že stoprocentně přijdou dny, kdy budete mít pocit, že nejste dobrým rodičem a děláte to špatně. To je normální. Pochyby se dostaví. Věřím však, že každý dělá vše, co může. A pro dítě je skvělé, že může být s rodičem. Je potřeba dodržovat pravidla a nikdy je neporušovat,“ sdělila žena pro server Daily Mail.

Učí se několik hodin denně a každému dítěti se věnuje. Nejdříve mají hodinu učení a pak vždy patnáct až dvacet minut odpočívají, aby se dále mohly soustředit na výuku. Děti nepřetěžuje. Když vidí, že jsou unavené, nechává výuku na další den.

Čtení místo televize

„Nejdůležitější je, aby se děti měly na co těšit. Takže odpoledne nechávám úplně vyniknout jejich osobnost a program je v jejich režii. Sportují, tančí, poslouchají hudbu, hrají si. Každý dělá to, co je mu nejbližší a do ničeho je nenutím. Od narození si čteme, naše děti milují knihy a je dobré, aby neseděly u televize ani v tomto čase a četly si,“ pokračuje s tím, že jejím heslem je, aby vše probíhalo formou hry.

Ani během výuky na děti není zbytečně přísná, když něco nechápou, vysvětluje a ukazuje jim to na veselých příkladech. Aby děti byly soustředěné a důvěřovaly jí, nekřičí na ně a není agresivní. Když už má učení nad hlavu, nechá je v klidu vypracovat nějaká cvičení a sama se jde vydýchat.

Zároveň přiznává, že chápe, proč je většina lidí z učení doma nervózní. Ona sama nemusí s manželem řešit finanční problémy, může být doma a nepotřebuje nutně do práce. A také je na tento systém zvyklá od začátku, takže to pro ni není novinka.

Schroderová sdílí zážitky s její početnou rodinou i na Instagramu: