Počkám si na tebe a pak obě půjdeme na Zem, vzkázala matce zesnulá dcera

Na smrt vlastního dítěte se nikdy zapomenout nedá, člověk si stále klade otázky, zpytuje, co mělo být jinak. Paní Simoně zemřela nečekaně dcera před šesti lety náhle na maturitním plese a sama tehdy hledala pomoc, kde se dalo. A není sama. Lidí, kteří se upínají k vědmám či šamanům, kartám i hvězdám, je víc. Většinou se dozví cosi, jako že je čeká „velký špatný“, výrok, kterým ostatně proslula věštkyně Jolanda.

„Hledala jsem cesty, aby mi někdo odpověděl, jestli tam, kam odešla, se má dobře,“ přiznala Simona Vlková v dalším dílu televizního cyklu Infiltrace – Obchod s duší, který odvysílala Česká televize v pondělí 27. dubna večer.

„Asi měsíc po tom, co Bára zemřela, jsme jeli k rodinné známé, která měla odvádět duše. Předvedla epileptický záchvat a já se ptala, co se děje. Říkala, že to je moje dcera, že je na záchodě a že je na drogách. Jenže já už jsem v té době věděla, že Bára na drogy nezemřela a nevěděla to jen média,“ vzpomíná Simona na první zkušenost s někým, kdo tvrdí, že se umí spojit s dušemi lidí, kteří zemřeli.

„Člověk chce najít odpovědi, ale neví kde, tak je hledá u čarodějnic, kouzelnic. Nebezpečí je v tom, že začne být závislý na informacích, které dostává, protože má pocit toho, že může s tím dítětem mluvit. Není to pravda,“ pochopila Simona.

Poděkujme Královně vod

Spirituální rozměr patří mezi lidské potřeby. „Patří sem také potřeba přesahu, daná vědomím konečnosti života, a to nejrůznější sekty, společenství i jednotlivci nabízejí,“ vysvětluje uznávaný psychiatr Radkin Honzák, kterému režisérka pořadu Šárka Maixnerová pustila natočený materiál a požádala ho o komentář.

Se skrytou kamerou navštívila dvě taková spirituální společenství i herečka Ivana Lokajová. Miroslav Zelenka nabídl na své přednášce „alternativní model jsoucna, který je souhrnem názorů, které lze zahrnout pod pojem alternativní paradigma, a nabídl kromě našeho běžného poznání další tři úrovně: reinkarnace a karma, poznání, kdy čas neexistuje, a kosmická hra.“ Kdo nerozuměl, měl smůlu, ale mohl ještě uvěřit.

U Soni Hájkové v Centru přírodní léčby první účast na „sněmu“, jak sezení říká, nic nestojí. „Smyslem setkání je aktivní práce v geometrii a spirituální síle kruhu po podporu celistvosti, moudrosti, vědomého tvůrčího konání, sekulární etiky, lásky, soucitu a míru,“ vysvětila na úvod sezení v kruhu, kdy se všichni navzájem ujišťovali, že nám v životě pomáhají bytosti, které nevidíme. „Pojďme zpěvem poděkovat těm, které se starají o vodu,“ zaznělo například a jeden z přítomných, napojený na Královnu vod, všem vzkázal, že moc děkujou. Hájková nakonec pozvala herečku na již placené třídenní setkání v Brdech, kde dostala jedna z účastnic hysterický záchvat.

„Tahle společenství potřebují především člověka odříznout od rodiny, aby ho měly plně v moci,“ vysvětlil v pořadu Radkin Honzák a dodal, že problém je, když se obchodníci nalepí na někoho, kdo potřebuje opravdu pomoct.

Napiš a přečti dopis své zesnulé dceři

Zoufalou mámou, která potřebuje pomoct, byla právě před šesti lety Simona Vlková, která by dala kdoví co, kdyby s dcerou mohla ještě jednou promluvit. A tehdy se obrátila také na kouzelnici. „Její manžel mi sdělil, že to byl trest boží za to, že jsem byla bohatá,“ popsala tehdejší zkušenost, která byla nakonec motivem k tomu, že na natáčení skrytou kamerou kývla.

„Tohle je celospolečenský problém. Absolutně nemáme ritualizovanou smrt,“ komentoval psychiatr Honzák, „takže hyeny, které ten kšeft berou do ruky, mají otevřené pole působnosti. Zároveň ta nabídka, že společně se zesnulým jdeme někam dál, je velice lákavá. A ještě navíc, zatímco okolí truchlící v zásadě nesnáší, péče těchto lidí jim nabízí střechu pochopení, která je však nakonec zavalí totálně.“

Paní Simona začala svou televizní misi telefonáty. „Dcera mi zemřela před šesti lety,“ kontaktovala pána, který odvádí duše a umí to prý i na dálku. „Nehraju si na jasnovidce, ale je důležité být čistý, nemít na sobě žádné duše,“ dozvěděla se od něj se slibem, že když mu Simona napíše, za 490 korun se „na ni podívá“.

Zdena Švancarová, profesionální životní poradkyně, chtěla po Simoně, aby přijela i s osobním dopisem zemřelému. Hodina sezení bude stát 800 korun a na seanci jsou třeba hodiny dvě. „Díky tomuto dopisu se můžu propojit se zemřelým, tedy skrze světelné bytosti, které rozhodujou,“ vysvětlila paní Švancarová a nabídla, že Simoně osobně přijede od negativní energie vyčistit i její byt. Bude jí to stát tři až čtyři tisíce plus cestovné.

Ačkoliv tvůrci televizního pořadu Simoně nabídli, že žádný dopis napsat nemusí, že s natáčením skončí, sama se rozhodla pokračovat. Napsala dceři dojemný dopis, ale netušila, že dostane ještě těžší úkol – dopis poradkyni nahlas přečíst.



Paní Švancarová ji upozornila, ať se nediví, že bude zpívat nebo mluvit cizím jazykem. A sama se pak zeptala boha, kde je Barborka. „Ještě je tam, nenarodila se, učí se věci, které přinese na svět příště, je s příbuznými, je veselá a učenlivá. Ptejte se, co potřebujete vědět,“ nabídla Simoně. Ta neváhala a zeptala se, zda byla dceři dobrou mámou.

„Mami jsem ráda, že jsem tady, ani jsem netušila, jaké jsou tady možnosti, kdybys to věděla, nikdy by ses takto neptala, protože by jsi věděla, že jsem tě milovala a miluji stejně pořád. Moc jsem si tě vážila za to, že jsi mi pomáhala a snažila ses mi poradit, i když jsem ti moc nedávala za pravdu. Mami, byla jsi nejskvělejší máma. Jsi i teď skvělá, že jsi přišla za mnou, skrze tuto paní ti povím všechno,“ dozvěděla se od dcery prostřednictvím „profesionální životní poradkyně“ a ještě si přála vědět, co má její odchod naučit v životě ji samotnou.

„Počkám si na tebe, pak půjdeme obratem obě dvě na Zem,“ četla vzkaz paní Švancarová. Komunikaci s Bárou se věnovala půl hodiny a pak hodinu vyprávěla o vyšším smyslu a o sobě, rodičích, o Ježíši a karmě. „Pomáhám lidem posunout se dopředu, posunout věci a nasměrovat,“ uzavřela dvouhodinovou seanci, ale Simona Vlková už se nedokázala soustředit. „První půlhodina mě natolik rozhodila, že jsem už nebyla schopná nikoho vnímat,“ přiznala.

„Miliony lidí věří politikům, tak proč by jeden nemohl uvěřit historii zabalené do osobního příběhu a konzistentního učení?“ glosoval natočený záznam Radkin Honzák a dál sledoval, jak poradkyně čistí byt. Podle něj jsou rituály archetypy, co dávají lidem zdání, že kontrolují nejrůznější síly, které by je jinak ovládaly.

Při čištění bytu od zlé energie chodila paní Švancarová dvě hodiny po bytě, sypala do rohů místností sůl a zapalovala svíčky. A najednou se zeptala, zda už Simona odpustila všem mužům, jakoby zapomněla, že paní Simoně zemřela dcera. Další hodinu ji oťukávala různými zážitky a příběhy, aby zjistila, co snese a kam se strefí. „Cítila jsem larvy od sousedů, ony nemají rády, když je něco pěkného, veselého – je třeba byt rozjasnit, prosvětlit.“

„Zapomněla, proč tu je, a udělala divadelní představení v kostýmu,“ shrnula do jedné věty Simona a rozhodla se oslovit další ženu, tentokrát z Kadaně, která údajně komunikuje s dušemi.



„Jste stará duše, jste tu už tisíciletí. Sama jste si to vybrala, pocházíte původně z jiné galaxie. Máte za sebou hromadu bytostí, hodně síly a energie,“ sdělila jí v úvodu Pavlína Hencová. „Vaši dceru vidím jako obláček, jako když tu už není, a je to v pořádku. Má kolem sebe hodně lásky a pochopení. Ptá se, proč jste smutná. Já jsem zase vlastně doma, říká, je tu teplo, je tu domov,“ poněkud blábolila a dodala, že dcera prý na maminku počká a nereinkarnuje se dřív.

Jsi čarodějnice a nechceš přijmout sama sebe

Podobnou zkušenost natočila skrytá kamera ještě s „duchovní konzultantkou a vědmou“ Evou Xaris Strmiskovou. „Dcera tady vůbec není ani se na ni nemáme napojovat,“ sdělila zoufalé matce. Máte sílu, nepřilepilo se to na vás, ale na vaše bydlení. To není úplně bytost, něco, co je vytvořeného ze zloby a poslaného k vám za účelem škodit, protože vy jste uškodila,“ zaútočila vědma. „Bojíte se být čarodějka – máte ten dar pracovat s energiemi, stačí si to jen zvědomit. „Simonu vystrašila prokletím a nabídla sebevzdělávací kurz.

„Očistit byt jí trvalo čtyři hodiny. Prošla ho a pak seděla a malovala si. Celou dobu se mě snažila přesvědčit, že jsem čarodějnice, že to umím, a pozvala mě na svůj seminář s tím, že se nemám bát, že mě naučí odvádět mrtvé duše. Po deseti minutách bych ji vyprovodila,“ zhodnotila Simona.

Seminář byl kompilát meditací, procházek, výkladu karet, debat. Vědma ho pořádá zhruba jednou za dva měsíce a má z toho celkem slušný výdělek. Simona se dozvěděla, že dcera jí „chodí“ do snů, ale ne jako Bára, protože ji Simona nechce přijmout napřímo. „Ty totiž napřímo nechceš přijmout ani sama sebe – že jsi čarodějka, pro níž je snadné se propojovat s dušemi,“ prohlásila Xaris Strmisková, která si říká Xariska.

„Nevidím, že by tu byla, ale dává ti velkou sílu skrze dar, otevřeš něco, propojuješ se a ona ti pomáhá, něco jako anděl strážný...,“ tvrdila Simoně mezi čtyřma očima.

„Kdybych byla oslabená, tak si po některých takových konzultacích sáhnu na život,“ uzavřela zkušenost nejen z natáčení Simona Vlková a dodala, že je dobré mít kamarádky nebo najít psychologa, psychiatra a vypovídat se. „Když já potřebovala, nemohla jsem se nikam dovolat, nikdo neměl čas,“ uvedla a lékař Honzák při sledování této natočené pasáže přitakával. „Tohle je mezera ve společnosti. Na tohle truchlení, které je přirozené, tu byli faráři. To není depka, je reakcí na tu ztrátu a s tím uměli smířit duchovní školy,“ uvedl.



„Cesta šarlatánů je cesta do pekel, je to změna vlastní identity, a to není řešení,“ dobře už dnes ví i paní Simona a psychiatr Honzák shrnuje: „Obchodníci s deštěm tu vždycky byly a budou. Zažívají úrodné časy, protože spirituální potřeba lidí tu je a smysluplné plnění tu není: psychiatři nic takového nedělají a psychologové to neumějí. Ale obchody související se smrtí se mi zdají zvlášť hyenistické.“