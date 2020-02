Všichni jste krásní, říká modelka. Předávání cen moderovala zcela nahá

„Upřímně, stojím tu takto nahá proto, abych otevřeně promluvila ke všem, kteří se trápí se svou postavou a mají negativní vztah ke svému tělu,“ řekla modelka a moderátorka Ibi Støvingová na předávání cen Zulu Awards 2020.

Přítomné fanoušky odhalená kráska potěšila, mnozí ji přivítali nadšenými výkřiky, někteří diváci se k modelce dokonce přidali.

„Mluvím hlavně ke všem mladým dívkám a ženám v této zemi. Jste všechny jedinečné a krásné. Se svým tělem si můžete dělat cokoli, co si jen budete přát a co vám pomůže se v něm cítit dobře,“ pokračovala moderátorka a dodala, že by se lidé neměli cítit ve svém těle špatně jen proto, že nevypadají jako pornohvězdy po mnoha plastických operacích.

Modelka Ibi Støvingová moderuje populární dánskou televizní show Date Me Naked. V té se účastníci seznamují nazí a vybírají si potencionální partnery i na základě jejich fyzických předností.

„Doufám, že se na naši seznamovací show dívá spousta mladých lidí. Nehledejte inspiraci v pornu, kde jsou u žen k vidění převážně obrovská prsa po plastikách, nafouklé rty a uměle zvětšené vymodelované zadky. Dívejte se na obyčejné lidi s normálními přirozenými těly,“ řekla modelka.

Světová média okomentovala vystoupení moderátorky jako statečné, odvážné a důležité. Na instagramu Stovingové pak její pozitivní poselství hojně komentovaly stovky mladých nadšených dívek.

„Díky za povzbuzení a otevření očí. Po tělocviku ve škole se konečně už pokaždé půjdeme s kamarádkami normálně osprchovat. Nedělaly jsme to, protože jsme se před některými spolužačkami styděly. Ale je pravda, že není proč. Díky, že jste nám to připomněla,“ napsala jedna ze sledujících.



„Nemějte strach. Uvědomte si, že všichni, kteří nějakým způsobem kritizují ostatní, mají nebo někdy měli velký problém hlavně sami se sebou. Všichni jste krásní,“ reagovala na podobné komentáře Støvingová.

