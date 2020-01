Erik, Blanka a Lenka zhubli sto kilogramů. Budou hosty Rozstřelu

Rozstřel s Erikem, Blankou a Lenkou, kteří významně zhubli, sledujte v pondělí od 12:30 hodin.

Tři stateční, které jsme pozvali do studia, zhubli dohromady rovných sto kilogramů. Do studia s nimi přijde i psychoterapeutka, výživová poradkyně a lektorka kurzů STOB (Stop obezitě) Petra Mocová.

Někteří lidé s nadváhou netuší, co udělat, aby šla kila dolů, jiní mají teorii v malíčku, ale buď jim chybí sebekázeň, vymlouvají se na práci a čas, nechce se jim hlídat si jídelníček, ani si odpírat to, co mají rádi...



Když začal s hubnutím Erik, měl 153 kilogramů, Blanka stejně jako Lenka začínaly na hmotnosti přesahující sto kilogramů. Prvnímu z trojice se zatím podařilo shodit 25 kilo a pokračuje dál. Blanka má dnes o 45 kilo méně a běhá maratony po celém světě, Lenka shodila 30 kilogramů.

Jak se cítili dříve a jak nyní? Jaký je klíč k úspěchu, pokud opravdu chceme zhubnout? Stačila naší trojici pevná vůle? Potýkali se s krizemi? Otázky bude hostům, kteří se dokázali zbavit nadbytečných kil, a také výživové poradkyni a lektorce pokládat moderátor Vladimír Vokál.

Komu zhubnutí prospělo nejvíc? celkem hlasů: 15