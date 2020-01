Horoskop v období Vodnáře: co čeká je i ostatní znamení zvěrokruhu

Vodnář

Znamení Vodnáře v sobě kombinuje vnější živel vzduch a vnitřní oheň. Není tedy divu, že Vodnáři bývají těmi, kteří snadno nalézají nové přístupy, postupy, objevy a zároveň se pro ně sami dokážou nadchnout, čímž s sebou strhnou ostatní. Tato kombinace živlů přináší energii, která musí kolem Vodnáře proudit. Často za každou cenu.

Pokud se nic neděje, věci se nějak nevyvíjejí. Vodnáře to znervózňuje a dělá vše pro to, aby to strnulé, stagnační, zahnívající bylo nějak narušeno, zničeno a nahrazeno něčím kvalitativně novým, pokrokovějším. Vodnáři bývají intelektuálně a rozumově velmi zdatní, což je staví do role těch, kteří v případných komunikačních sporech vítězí. Bývají nevypočitatelní, rebelují proti všem a všemu, nepořádní, chladní, nepraktičtí i fanatičtí s malým smyslem pro realitu, neradi se přizpůsobují a podřizují.

Jeví se jako vizionáři, často velmi originální - byť i za každou cenu, proto se mnohým jeví jako blázniví. Typická je jejich ochota kdykoli, komukoli pomoci v nesnázích. Díky vstřícnosti a přátelskosti jsou oblíbení. Bohužel, nebývá tomu tak v jejich domově či domácnosti. Tam zase až tak aktivní nejsou. Mají utkvělou představu, že pomoc potřebují zejména ti venku. Doma ať si poradí sami.

Vztahy: Vodnáři mohou dobře fungovat ve spojení se vzdušnými nebo ohnivými znameními, jako jsou Blíženci, Váhy, Berani a Střelci. Problematické mají vztahy s Kozorohy, Býky, Raky a Štíry. S ostatními se spíše budou tolerovat.