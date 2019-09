Horoskop v období Váhy: jaké jsou a co čeká všechna znamení zvěrokruhu

Váhy jsou schopny posuzovat věci z mnoha stran a nacházet rovnováhu. Obvykle mají vytříbený vkus, smysl pro harmonii. Jsou milé, diplomatické, družné, rády navazují kontakty.

Žena Váha – elegantní, s orientací na harmonii a krásno, obdivuje krásu ve všech podobách, má sklon k přelétavosti, city bývají mělké a obvykle netrvají dlouho, averze ke všemu, co je pro ni nepřitažlivé, touží po obdivu, ráda zveličuje a utrácí, výřečná, občas hypochondrická Muž Váha – usiluje o rovnováhu a harmonii, nesnáší lež, má smysl pro spravedlnost, fair play, odkládá obtížná rozhodnutí, zvažuje ze všech stran, má smysl pro realitu, miluje umění, architekturu apod., snadno podléhá lichotkám a chvále

Váhy jsou neúnavní hledači pravdy. Nespokojí se jen s jedním pohledem na věc, ale snaží se jich získat co nejvíce. Nerady vydávají jednoznačné, extrémní stanovisko, dokud se nepřesvědčí, že to nemůže být ještě jinak. To dává Vahám jejich typickou váhavost, kdy se nemohou rychle a jednoznačně rozhodnout pro to či ono stanovisko. Je to proto, že ještě nemají poskládanou celou mozaiku pohledů, aby si mohly být dokonale jisté.

Váhy se ve své snaze postihnout všechny stránky a okolnosti problémů často dostávají do pasti své nerozhodnosti. Chtějí být se všemi zadobře, chtějí se všem zalíbit. Jediné situace, kdy dokážou prudce reagovat, jsou ty, které se dotýkají jejich hlubokého smyslu pro spravedlnost.



Slabiny znamení Vah: nerozhodnost, snadná ovlivnitelnost, nesamostatnost, vyhýbání se konfliktům, slabá vůle, nedostatek sebedůvěry, vyhýbání se odpovědnosti, pasivita, přehnaná přizpůsobivost - nezdravé kompromisy.



Vztahy: Váhy mohou dobře fungovat ve spojení s ohnivými nebo vzdušnými znameními - Lvi, Střelci, Vodnáři, Blíženci. Problematické budou vztahy s Kozorohy, Berany a Štíry. S ostatními se spíše budou tolerovat.