Horoskop v období Štíra: jací jsou a co čeká všechna znamení zvěrokruhu

Žena Štír: extrémně citlivá na vnější podněty (mnohdy přecitlivělost), tíhne k extrémům a hloubce; je nejextrémnější ze všech znamení, podléhá vášním, vidí hluboko do ostatních. Sama je neproniknutelná. Je přehnaně kritická i náročná, trpělivá, odhodlaná, tvrdohlavá, přesně ví, co chce, a umí si na to počkat. Pokud je zrazena, má sklony k pomstychtivosti, neomylně odhalí slabinu každého. Muž Štír: nevypočitatelný, smyslný, silně sexuálně zaměřený, pramálo se snaží ovládat, extremista, od božských vášní až po pekelné zvrácenosti, libuje si v čemkoli, co vzrušuje jeho partnerku, pokud není po jeho, nemá daleko k násilí, nikdy nezapomene na projevenou laskavost, ale ani na urážku nebo zranění, nelítostný, tvrdohlavý, houževnatý, nemilosrdný, ochoten zajít až do krajnosti, dynamický.