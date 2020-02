Štědrý Beran, něžný Býk. Jací jsou muži podle znamení zvěrokruhu

Muž ve znamení Berana (21. 3. – 19. 4.)

Je pravým rytířem z pohádky. V reálném životě princové neexistují, vyskytují se jen v našich snech o dokonalých mužích bez bázně a hany, ale tito muži se jim alespoň trochu přibližují. Jsou to hrdinní argonauti, kteří na cestě za zlatým rounem osvobozují princezny z věčného zakletí. Zkuste i vy být jeho vyvolenou, odmění se vám pohádkovým životem.



Jako ho poznáte

Podle mladistvého a sportovního zjevu, na kterém si dost zakládá. Cvičí své tělo i ducha. Podniká fyzicky náročné dobrodružné výpravy za poznáním, aby jeho mysl nikdy nezestárla a tělo „nezdědkovatělo“. Pocit, že něco nemůže nebo nezmůže, je pro něj nepřijatelný.



Jako ho získat

Musíte počítat s tím, že muž Beran musí být ve všem první, a to i u vás. Miluje výzvy. Buďte pro něj nedostupná, ale tak akorát. Pokud to s lhostejností a hraným nezájmem přeženete, hbitě se poohlédne po jiné princezně. Dávejte si také pozor na taktiku „vzbuzování žárlivosti“, ta na Berany neplatí. Budete-li flirtovat s jiným objektem svého zájmu, Beran si to „přeloží“ jako svoje ponížení. Buďte přirozená a hlavně zajímavá. Chcete přece udržet jeho pozornost po desítky let, a to se vám podaří jedině prostřednictvím bystrého ducha.

Jak miluje

Velmi intenzivně a vášnivě, Beran neumí dělat nic polovičatě, tedy ani milovat. Hledá romantickou lásku, svoji pohádku, ve které je statečným rytířem a ochráncem své vyvolené. Tento příběh žije po celý svůj život. Pokud přestanete být jeho vysněnou vyvolenou, odchází. Přitom Beran je velmi věrný. Nemá-li příčinu (tzn. bavíte ho), zásadně neloví v cizích vodách. Dokáže být do své partnerky stále zamilovaný, vyžaduje však věrnost a loajálnost. „Šťastně spolu žili“ je věta, kterou pouze muži narození ve znamení Berana dokážou doopravdy naplnit.

Co je na něm nejlepší

Věčný optimismus a štědrost. Je radost žít s člověkem, který má tak trochu povahu dítěte a dokáže žasnout nad krásou a duchaplností své partnerky po mnoho let. Má sice svoji podmínku – pouze on musí být celý váš svět, ale na rozdíl od jiných mužů vám i on celý svůj svět nabídne.

Dobrá rada: Nezapomínejte, že muž Beran nemá ve zvyku se podřizovat, nikdy ho neponižujte.