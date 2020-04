Bojíte se o zdraví a máte strach z budoucnosti? Zeptejte se astrologa

Na přelomu roku se s předpověďmi astrologů, numerologů, kartářek a dalších věštců pokaždé roztrhne pytel, že nevíme, čemu věřit, ale když jde do tuhého, všichni mlčí.

Teď máme konečně příležitost zeptat se třeba na to, jak dlouho nás ještě koronavirová epidemie potrápí a co bude dál. Nepokládejte však prosím dotazy ryze osobní, k nimž by astrolog potřeboval vaše soukromé údaje a navíc na ně není v online chatu dost času, proto na ně nebude odpovídat. (můžete ho však kontaktovat přes jeho webovou stránku).

Jaký bude náš rok 2020, předpovídal také astrolog Milan Gelnar – konkrétně našemu zdraví se věnoval zde.

Podle čínského horoskopu se nacházíme v roce Krysy, která má vládnout až do 11. února 2021. „Připravte se na hektické období, čeká nás čas zkoušek, ale také nových příležitostí. Chopte se jich a nebudete litovat. Znamení kovové Krysy přeje aktivním a činorodým lidem, kteří mají rádi výzvy,“ předpovídali znalci oboru zde.



Pražská numeroložka Lenka Suchardová zase spočítala, že letošnímu roku vládne čtyřka, což je podle ní číslo komplikované. „Rok 2020 by se dal nazvat rokem strachů. Můžeme se strachovat o práci, vztah i o zdraví. Čtyřka je základem celého našeho zdraví. Ovládá především močový měchýř, ledviny, střeva, plíce, pohybový aparát včetně páteře, krev a lymfu,“ varovala zde.