Proč hltáme horoskopy? Máme potřebu věřit ve vyšší sílu, říká psycholog

, aktualizováno

Závěr roku přináší prostor pro bilancování toho, co se stalo, ale také čas na pátrání po tom, co bude. Jak zjistit, co nás čeká? Někdo spoléhá na tabulky a prognózy odborníků, jiný se snaží vyčíst budoucnost z horoskopu či u kartářky.