Panna 23. 8. – 22. 9.

Čeká vás další týden jako malovaný. Sice budete muset vyvinout velké úsilí a investovat obrovské množství energie do svěřených úkolů v zaměstnání, ale bude to rozhodně stát za to. Pohoda jak ve financích, tak i doma s rodinou bude hojivým balzámem na vaše nervy. V lásce se konečně zbavíte nejistoty.