Býk 21. 4. – 20. 5.

Problémy v první polovině týdne rozhodně neřešte sama. Dobře poradí přátelé, dokonce i někdo ze spolupracovníků bude mít nápad, jak vaši situaci v klidu vyřešit. Ve druhé polovině týdne se naopak nikomu s ničím nesvěřujte. Hrozí, že by pravdu někdo mohl překroutit a to by vám nic dobrého nepřineslo.