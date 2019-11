Štír 23. 10. – 22. 11.

Svým upřímným chováním můžete momentálně lézt někomu ve svém okolí na nervy. Pokud někoho kritizujete příliš často, mohlo by z toho být dusno. Neberte si to osobně, ale raději se držte trochu zpátky, usmívejte se a sázejte na svůj šarm, okolí to ocení. Váš partner bude mimořádně empatický a podpoří vás.