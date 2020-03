Týdenní horoskop pro ženy všech znamení od 30. března do 5. dubna

Beran 21. 3. – 20. 4.

Budete mít plno nápadů na nové jarní tvoření. Vaše kreativní já se s jarem probudilo a máte pocit, že by mělo všechno kolem vás hrát veselými barvami. Oživíte prostředí kolem sebe doma i v práci a všichni kolem vás budou nadšení. Konflikty ani špatná nálada se nekonají, vládne usměvavé a barevné jaro.

Býk 21. 4. – 20. 5.

Tíží vás myšlenky, se kterými se prostě nechcete nikomu svěřit. Zkuste si najít chvilku na to, abyste se ponořila sama do sebe. Není to lehké, ale stejně jako je pro vás důležitý pořádek a harmonie kolem vás, nutně potřebujete takový jarní úklid i uvnitř sebe.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Letos už je konec čepicím a nastal ten pravý čas změnit účes. Ke kadeřnici se možná ještě nedostanete, ale – pokud si na to doma troufnete – vězte, že s jarem to chce zářivou barvu a nový vzdušný střih. Partner bude nadšený, změnu ocení. Kolegyně budou závidět a vám stoupne sebevědomí. Tak si s novým účesem užijte hezké jarní dny!

Rak 22. 6. – 22. 7.

Tento týden vám prospěje trocha samoty a také samostatnosti. Na všechno přece nepotřebujete asistenci a pomoc, projevte také trochu vlastní iniciativy a aktivity. Zkuste si trochu víc věřit. Ráda byste něčím milým překvapila partnera. Uvařte jeho oblíbené jídlo.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Pomalu se pustíte do jarní reorganizace skříní a zásuvek. Máte ráda pořádek a přiznejte si, že vám dělá dobře i samotný proces uklízení. Provětrat si prostor kolem sebe je osvobozující. Čeká na vás nabídka slušného přivýdělku, ale za cenu vašeho velkého úsilí.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Čekejte spíše pracovnější týden, navíc bude dost zmatený. Často budete muset skákat od jedné povinnosti ke druhé. Ale všechno zvládnete, chce to jen nepanikařit, v klidu se soustředit a krok za krokem postupovat kupředu. Nezapomínejte na úsměv. Ten vám pomůže.

Váhy 23. 9. – 22. 10.

Pracovní tempo konečně trochu poleví a budete mít čas na svoje představy a sny o budoucnosti. Jen dejte pozor, abyste se v nich neutopila. Měla byste u toho zůstat nohama pevně na zemi. Reálně zvažujte svoje šance. Pokud se budete snažit, vaše přání se vyplní.

Štír 23. 10. – 22. 11.

Budete muset uznat, že jste udělala chybu a to nebude vůbec snadné. Utěšit by vás mohlo, že to nebývá snadné pro nikoho. Neváhejte s omluvou a hlavně také s nápravou toho, co se vám nepovedlo. Nenechte se tím rozhodit. Všechno se spraví, uklidní a bude zase dobře.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Musíte se trochu odreagovat od práce, ale nemusíte si na to nutně brát dovolenou. Stačí občas jít z práce domů pěšky, zvednout oči od země, zhluboka dýchat a pozorovat jarní svět kolem. Dívat se a nechat se inspirovat svěžestí, vůněmi a barvami. Dobije vám to baterky.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Vyhýbejte se zbytečnému stresu. Neposlouchejte klepy a nezabývejte se tím, co si o vás myslí lidé v okolí. Svoji vzácnou energii investujte především sama do sebe a zbytek pak věnujte svojí rodině a práci. Pokud vás někdo přece jen rozhodí, vydýchejte to v parku.

Vodnář 21. 1. – 19. 2.

Tento týden bude pro vás náročný. Nevynechávejte ranní cvičení a dopřejte si v klidu vydatné snídaně, protože to vypadá, že už se pak celý den nezastavíte. Naštěstí vám jarní povětří vlévá novou sílu do žil a přátelé přidávají pozitivní náladu. Zvládnete všechno!

Ryby 20. 2. – 20. 3.

Tento týden se vám nemile začnou připomínat resty z minulosti. Nedokončené a nedořešené věci, které jste odkládala s nadějí, že mohou ještě nějakou dobu počkat. Najednou jsou tu zpět a už nesnesou odkladu. A tak vás čeká dohánění a stíhání na poslední chvíli.