Ryby 20. 2. – 20. 3.

Někomu ve vašem okolí se narodí miminko. Děti jsou radost a tak to nezapomeňte hezky oslavit. Přemýšlejte, co tomu malému drobečkovi nadělíte do kolébky. Jste známá tím, že máte vždy spoustu nápadů, ale často se od nich necháváte odradit. Tentokrát vyhrajete sama nad sebou a budete příjemně překvapená.