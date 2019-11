Týdenní horoskop pro ženy všech znamení od 25. listopadu do 1. prosince

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Zatoužíte po romantice a něžnostech. Pokud jste zadaná, uděláte maximum proto, abyste měla čas na pár hezkých chvilek s partnerem. Nezadané dámy budou něžné objetí intenzivně vyhledávat. A najdou. Brousí-li si na vás zuby deprese, zaženete ji nejlépe na samém počátku, třeba četbou společenského románu.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Budoucnost se vám vůbec nechce řešit. Život tady a teď vás plně uspokojuje. Neplánujte tedy na dlouho dopředu a prožívejte naplno svoji přítomnost na tomto světě společně s rodinou, přáteli a kolegy v práci. Zorganizujte kouzelné setkání u punče. Bude to prima.

Vodnář 21. 1. – 19. 2.

Berete lásku příliš vážně. Zkuste mít trošku větší pochopení pro partnerův humor. Přílišná upjatost je vztahu na škodu. S kamennou tváří si protějšek dlouho neudržíte. Uvolněte se, zkuste pár úsměvů a uvidíte, budete se cítit jako v ráji. Zamkněte a ztraťte klíč.

Ryby 20. 2. – 20. 3.

Pokud máte nápad, jak si vylepšit finanční situaci, pusťte se bez obav do toho. Vaše práce bude zaslouženě odměněna. Bude se vám dařit. Dostanete se k penězům nebo k nemovitosti. Jen na sebe dávejte pozor. V nebezpečí může být váš krevní oběh nebo končetiny.

Beran 21. 3. – 20. 4.

Místo abyste se soustředila na své povinnosti, budete často myslet na zajímavou osobu, která vám hezky popletla hlavu. Měla byste se jí brzy ozvat. Vymyslete hezký výlet s romantickou tečkou v nějakém horském penzionku. Hvězdy jsou vašemu štěstí rozhodně nakloněny.

Býk 21. 4. – 20. 5.

Ve vašem vztahu se vyskytnou drobné mráčky, ale to proto, že trvá teprve krátce. Brzy se vše urovná. Kompromisům a toleranci je třeba se postupně učit. Ve financích budete naprostá jednička. Máte už promyšlené vánoční dárky a podaří se vám jejich výhodný nákup.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Budete potřebovat nové brýle. Váš zrak v poslední době trochu zeslábl. Trávíte příliš času před monitorem počítače nebo u televizní obrazovky. Zadívejte se čas od času z okna, nebo ještě líp, jděte na procházku do lesa a pozorujte přírodu. Chroupejte mrkev.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Máte už vánoční náladu. Pomalu začínáte přemýšlet nad výzdobou bytu a vyhledáváte recepty na cukroví z minulého roku. Které že to loni dětem nejvíc chutnalo? Čekají vás příjemné dny. V práci je trochu rušno, ale to vás nerozhodí. Doma bude pohoda. Večery při svíčkách.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Někdo blízký vás zklamal nebo zradil. Ráda byste mu to vrátila a přemýšlíte jakou pomstu vymyslet. Ale zadržte. Pamatujte si, že co zlého odejde od vás, to se vám ve zlém zase vrátí. Ve vlastním zájmu se snažte na nepříjemnost zapomenout. Odpouštět nemusíte.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Buďte aktivní a mějte nastražené uši a oči na stopkách. Opět se vám podaří odhadovat partnerova přání a uděláte mu velkou radost. Potěšte telefonátem rodiče a naplánujte si společný oběd. Buďte opatrná na finanční hotovost. Pozor při vybírání z bankomatu.

Váhy 23. 9. – 22. 10.

Máte v plánu nějakou změnu, ale ještě vyčkejte. Teď není ten správný čas. Měla byste ještě přehodnotit plány. I když v současnosti není vše podle vašich představ, nevnímejte to jako neúspěch. Ušetřený čas a finance se vám budou možná ještě hodit později.

Štír 23. 10. – 22. 11.

Chování někoho z příbuzenstva vás nepříjemně zaskočí. Ale při pohledu na známou, která trpí osamělostí, si uvědomíte význam vašeho rodinného života. Dáte blízkým mile najevo, že vám na nich záleží, přestože není vždycky všechno ideální. Patříte přece k sobě.