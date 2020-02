Ryby 20. 2. – 20. 3.

Někomu ve vašem okolí se narodí miminko. Děti jsou radost, a tak to nezapomeňte hezky oslavit. Popřejte mu zdraví a štěstí. Pomalu vymýšlejte, co tomu malému drobečkovi nadělíte do kolébky. Máte vždy spoustu nápadů, ale často se od nich necháváte odradit. Tentokrát však vyhrajete a všichni budou koukat.