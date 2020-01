Výjimečné dny roku 2020: Kdy poznáte přítele a kdy si máte říct o pomoc

17. leden Přijde nová zkušenost

Zažijete situaci, při které si budete muset detailně promyslet, jak s ní naložit. Jednu z hlavních rolí bude mít váš blízký či jinak důležitý člověk – rodič, partner, učitel nebo šéf, který vás popostrčí k moudrému úsudku. Prostřednictvím oné zkušenosti se vám otevře téma sebepřijetí, důstojnosti a osvobození od bolesti a nátlaku.

7. únor Poslouchejte své srdce

Nenechte vyhrávat myšlení a rozumové argumenty nad hlasem srdce. Můžete se navždy zbavit hořkosti minulosti, psychických šrámů či karmické zátěže. Vaše duchovní pouť vás vede od smutků, opuštěnosti a stínů k oživení, naději, svobodě a radosti.

27. březen Buďte vděčni

Za všechno, co právě teď zažíváte, buďte vděční. Považujte si toho, co vám osud dal, a nelitujte, že něco konkrétního nemáte. Nebojte se otevřít i tu část svého života, kterou byste raději ignorovali, a pokud vás něco zpomalí, považujte to za příležitost vidět vlastní pokrok.

13. duben Přijde pomoc

Přichází šance ověřit si přísloví „V nouzi poznáš přítele“. Ať budete stát na jedné či druhé straně, obdržíte obrovskou pomoc a podporu, nebo ji nabídnete druhým, najdete také celoživotní pevné přátelství. Kvůli poklesu fyzické i duševní energie či celkové únavě začnete mít neodbytnou potřebu něco rekonstruovat – život, vztah nebo dům.

1. květen Dosáhnete svého cíle

Článek vyšel ve speciálu časopis Chvilka pro tebe Horoskopy 2020

Konečně se zviditelní vaše dlouhodobá práce a vy budete zklidněni viděním jasného světla na konci tunelu. Dřina se vyplatila, dosáhli jste cíle, ale tím se něco uzavírá a jiná cesta otevírá.

Možná se ve vaší mysli objeví dlouho pohřbené otázky o sobě a skutečných potřebách. Netrapte se, tento proces může trvat do konce roku a odpovědi se budou často měnit.

21. červen Poddejte se citům

Používejte víc citu a buďte tolerantní. Řekněte někomu, že ho máte rádi a že vám na něm záleží. Od rána pečujte o své srdce, dělejte mu radost, nepřivádějte ho do stresových situací, snažte se udržet pravidelný rytmus. Smích je pro dnešek tím nejlepším lékem.

11. červenec Připustíte si svou zranitelnost

Nepředstírejte, že vše zvládnete sami, pokud tomu tak není. Potřebujete člověka, který vás pochopí a pomůže vám. Jestliže se budou množit větší překážky, pak je to proto, abyste sami sobě připustili svou neznalost či zranitelnost.

27. srpen Bolest nepřijde zbytečně

Tento den může být bolavý, ať fyzicky, emočně, případně i finančně. I když je to nepříjemné, tato událost vás nepotkala náhodou. Někde jste zakrněli, něco jste neviděli, na něčem jste lpěli, něco oddalovali, a proto se vám nyní bortí půda pod nohama. Nebojte se, najdete i způsob, jak to vyřešit a hlavně posunout se dál.

Nenechte sebou stále dokola zmítat opakujícími se pocity. Jen tak zvládnete probudit své schopnosti tak, abyste vše s notnou dávkou odvahy a bez problémů realizovali. Čas a šance máte ve svých rukou, nerozdrťte je na prach.

20. říjen Přijde čas na změnu

Jste plni energie a vyřídíte vše, co je třeba, včetně toho, s čím jste v minulosti zápasili. Nebojte se dělat něco jinak. Novinky a změny, které vám vplují do života, jsou pro vás zajímavé a přínosné, jen si to v tuto chvíli nemusíte připouštět. Využijte šanci na sblížení se s někým, kdo je na podobné vlně jako vy.

18. listopad Něco ztratíte a něco najdete

Během dne nastanou chvíle, kdy budete, možná marně, dychtit po blízkosti druhé osoby. Právě díky této okolnosti se spustí proces hledání pravdy. Můžete něco ztratit, rozejít se, přestěhovat nebo se připravovat na dalekou cestu. Prostřednictvím starších lidí, knihy, filmu či médií získáte moudrou radu, díky níž rozlousknete nejméně jeden z vašich problémů.

4. prosinec Zkouška vztahů

Velkou zkouškou prochází přátelství i partnerství. Pozorné sledování detailů v řeči, chování a velkorysé pochopení či nabídnutí pomoci je to, čím se máte zabývat. Soutěžení a pokusy o převzetí kontroly nad někým jsou jen dočasně uspokojivé. Zato zasvěcení do jádra problému, hluboké bolesti či skrývaného strachu pomůže utišit trápení vaše a třeba také někoho jiného.