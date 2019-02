Vodnář 21. 1. – 19. 2.

Práce vám moc radosti nepřinese, ale smutek také ne. Z tohoto hlediska to bude prostě nudný týden. Zato ve vztazích by mělo být hodně vášně. Single dámy mají šanci poznat někoho, kdo by v blízké budoucnosti stál za hřích. Jen se nic nesmí uspěchat. Dbejte o sebe, hydratujte pleť a jezte zdravé potraviny.