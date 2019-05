Býk 21. 4. – 20. 5.

Dávejte si pozor, abyste neměla rozpracovaných více věcí najednou. Občas to vypadá lákavě, na začátku se zdá, že vám to přinese více peněz, ale ve vašem případě by teď výsledkem byly jen nedodělané záležitosti a špatný dojem.

Věnujte o něco větší pozornost partnerovi. Někdy stačí jen pár milých slov.