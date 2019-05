Vzala ten nejmenší nůž a bodla třikrát. Teď sedí za pokus o vraždu

„Po poslední ráně to bylo, jako když se probudíš ze sna,“ vyprávěla Monice. „Zabilas ho?“ Na rozdíl od Moničina přítele (příběh Moniky čtěte zde) ten Nikolin nezemřel.

Vzala jsem ten nejmenší nůž

Šestadvacetiletá Nikola v afektu pobodala svého přítele, který ji podvedl s nejlepší kamarádkou.

Nikola žila s přítelem od svých patnácti let. „Říkal, že na mě nežárlí, ale když jsem přišla domů, měla jsem třeba rozstříhané oblečení. Když jsem si k sobě vzala maminku, bylo to ještě horší. Někdy jsem si říkala, proč mi třeba nedá radši do držky,“ nastínila atmosféru, v níž prožila několik krušných let, a pokračovala.

„Měla jsem léta kamarádku, které jsem se svěřovala, protože doma jsem nemohla nic moc říct. Byla mi oporou, radila mi, poslouchala mě. Jenže jednoho dne jsem zjistila, že nebyla oporou jen mně, ale i mému příteli.“

Ten večer a noc strávila Nikola v romském klubu. „Do čtyř ráno jsem brečela a popíjela.“ Když se vrátila domů, přítel byl výjimečně doma. Vzala si pyžamo a rozsvítila světlo, čímž ho vyprovokovala k nadávkám.

„Proč ona? Proč jsi mi to udělal? Ptala jsem se ho, ale neodpovídal, jen byl ještě sprostej, tak jsem na něj skočila, ať mi to vysvětlí. Odmrštil mě daleko od sebe. To mě naštvalo, cítila jsem se ublížená a ještě měl navrch!“

Nikola došla do kuchyně. „Vzala jsem ten nejmenší nůž, měl tak deset centimetrů i s čepelí. Věděla jsem, že mu nic neudělám, ale najednou jsem ho bodla. Třikrát. A po poslední ráně, jako když se probudíš ze snu: zahodila jsem nůž a s myšlenkou tak a teď mě zabije, jsem před ním začala utíkat,“ vylíčila osudnou noc.

U Nikoly přespával zrovna synovec, který hned volal záchranku. „Křičel do telefonu: Co mám říct? a dispečink zaregistroval, že něco není v pořádku a automaticky přijeli i policajti,“ vzpomínala Nikola, která si napřed myslela, že řekne, co ví, a pustí ji domů, když v životě nikomu nic neudělala.

Jenže se přepočítala. Soud ji napřed odsoudil podmínečně za ublížení na zdraví, ale státní zástupkyně se odvolala a u vyššího soudu dostala Nikola pět let natvrdo za pokus o vraždu.

Romana porodila na privátě

Romana čeká na propuštění a těší se na svou squatterskou rodinu.

„Štěstí se na mě moc neusměje. A když už se usměje, skončí to ve vězení,“ posteskla si Romana (32), která si svůj třetí trest – tentokrát tří a půl letý – odpykává ve Velkých Přílepech.

„Do dvaceti let jsem byla čistá,“ říká. Má dva syny, o jednoho se stará její máma, druhý žije se svým otcem. Poprvé rodila v šestnácti letech. „Ten druhý přišel na svět na privátě, zbouchnul mě frajer. Chvilku jsem u něj bydlela, ale pak mě zavřeli. Nebyla jsem šlapka z ulice,“ upřesnila s tím, že společnice z privátu je něco jiného.

Ve vězení Romana nepracuje, protože prý je hodně nemocná. „Mám artrózu, astma, bílé krvinky, žloutenku typu C, kterou jsem nechytla z drog, ale od svého manžela,“ vyjmenovala své potíže.

O své rodině se odmítá bavit. „Třináct let jsem je neviděla a ani je nepotřebuji vidět,“ prohlásila s tím, že jí nepomohli v těch nejhorších situacích, kdy to potřebovala. „A moje milovaná maminka – rádoby – mě udává za alimenty, proto tady jsem,“ vysvětlila a dodala, že když ji poprvé pustili z vězení, měla bydlení i práci. „A maminka mě udala znovu, tak jsem šla znovu sedět.“



Romana už se za pár dní dočká svobody a má smíšené pocity. Nemá sice domov, ale jako bezdomovkyně se necítí. „Jsem squatter, to je rozdíl, a to už od sedmnácti let, kdy jsem v uvozovkách odešla z domova.“ Na svou squatterskou rodinu už se těší.

„Takovou podporu, jakou mi dala, mi moje rodina nedala nikdy,“ svěřila se a dodala, že ji venku čeká spousta starostí. „Přítel mi teď zemřel, čeká mě rozvod, zaplatit dluh, ale mám tam psy a na ty se moc těším. Jasný, že si dám lahváče a panáka.“

Agnes u soudu neuspěla

Agnes si odpykává svůj osmý trest a žádá soudce o podmínečné propuštění.

V minulém díle Agnes žádala soud o podmínečné propuštění (její příběh čtěte zde a zde), nyní se diváci dočkali rozuzlení. K soudu ji přišla podpořit její dcera, kterou dala jako roční k adopci a ona si ji po patnácti letech sama našla.

„Nemám už na to věk, nechci škodit společnosti, takhle už žít nechci. I kdybych měla kopat silnice, už se do vězení nevrátím,“ snažila se přesvědčit soudce, ale ten nakonec na návrh státní zástupkyně její žádost o podmínečné propuštění zamítl a Agnes se vrátila zpátky do věznice v Drahonicíc

„Teď začnu cvičit, hubnout, půjdu do sebe, mám na to už jen třináct měsíců. Dcera na mě čekala patnáct let, tak ten rok ještě počká. Zkusila jsem to hlavně kvůli ní a i své mladší dceři a taky proto, aby ostatní holky měly trochu naději, ale nemají.“



Evu opustil manžel, s nímž má deset dětí

Eva sedí ve vězení za podvod.

Eva (47) zfalšovala své rodné číslo a nadělala dluhy za podvodné užívání kabelové televize a internetu. Soudce jí k trestu připočítal ještě zameškané hodiny dětí a Eva si ve vězení odsedí půldruhého roku (její příběh čtěte zde).

Se svým manželem strávila dvacet osm let, mají spolu deset dětí a šest vnoučat, další dvě na cestě. Ve vězení se však Eva dozvěděla, že si její muž našel někoho jiného.

„Chlapi nevydržej nic,“ komentovala tu nečekanou novinu, kterou se napřed dozvěděla od dcery. „Teprve pak mi to napsal i on. Že mě má rád, že jsem matka jeho dětí, ale že vedle sebe potřebuje někoho, kdo by ho tady a teď podržel, když já s ním nejsem,“ tlumočila manželův postoj.

Podle ní měl manžel odloučení vydržet hlavně kvůli dětem. „Vzal to za špatný konec,“ řekla smutně a dodala, že má velkou rodinu a věří, že ji děti podrží. „Na to se těším nejvíc.“

O tátově milence se nejdříve dozvěděla Evina dcera Nicol z Facebooku. „Když jsme k tátovi přišli, furt měl v ruce telefon a smál se. Dřív se s námi bavil, teď ho nic nezajímalo. Když jsem se to dozvěděla, zeptala jsem se ho, jestli je to pravda. Řekl, ať se nestarám, že je to jeho věc, jeho život, že si to vyřeší s mámou, až přijde domů,“ vyprávěla na kameru Nicol, která si na rozdíl od své mladší sestry myslí, že se máma k tátovi vrátí, že ty roky s ním jen tak nezahodí.

Eva měla ve vězení čas na přemýšlení, a tak bilancovala čtvrtstoletí po boku svého muže. „Když máte někoho osmadvacet let nablízku a ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebujete, vrazí vám kudlu do zad, je jasné, že to prostě skončilo,“ uvažovala a dodala, že kdyby jí byl nevěrný jednou, tak mu odpustí. „Ale řekl mi, že se s ní schází a bude scházet dál.“

Eva se ve vězení cítí bezmocná. Roztrhala všechny společné fotografie, které měla u sebe, včetně té svatební. „Nikdy by mě nenapadlo, že se tohle stane, strašně jsem mu věřila,“ přiznala. „Stačily blbý čtyři měsíce a udělal to. A ještě říkal, že bych to na jeho místě udělala taky. Tak jsem mu řekla, že mě po tolika letech hodně málo zná,“ dodala s tím, že až se vrátí domů, půjdou každý svou cestou.