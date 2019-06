Tolik čekání, vodko, a tys to vydržela, vítala se na svobodě Máňa s lahví

Monice soud nevyhověl

Moničino zklamání po zamítnutí žádosti o podmínečné propuštění nebralo konce (její příběh čtěte zde). Ještě po měsíci od soudu se nedokázala vyrovnat s tím, že žádala úplně zbytečně. Nikdo jí totiž neřekl, že se změnil zákon a o zkrácení trestu se může ucházet až po dvou třetinách trestu. „Soud ani neproběhl,“ vysvětlila plačící maminka tří starších a tří malých dětí, která si ve věznici Řepy odpykává pětiletý trest.



„Objednala jsem se k psychologovi, který sem dojíždí. Trošku to pomáhá,“ řekla a dodala, že znovu si bude moct podat žádost o podmínečné propuštění až za pět měsíců.

Zklamaný byl i Moničin manžel Lubomír. „Čekali jsme celé odpoledne, ale volala až v šest večer, že může o propuštění dřív žádat až po dvou třetinách trestu. Myslel jsem napřed, že je to legrace. Děti byly natěšené, nakreslily jí obrázky, malej Tonda se ptá pořád. Děcka potřebujou mámu, tu já jim nenahradím. Musím to nějak ještě zvládnout,“ řekl s tím, že nejmladšího Tondu, který byl do té doby u pěstounů, si vzal nastálo domů. „Počítal jsem, že pojedeme dva platy. Musím to nějak utáhnout.“

Monika byla podmíněně propuštěna v dubnu 2019.

