Film o Mirce a Jakubovi byl v ohrožení, říká režisérka nových etud

„Vyšlo to náhodou, ale je to prima, protože premiérou svého filmu jsem je ještě nikdy neslavila,“ říká filmová producentka, režisérka a pražská radní Hana Třeštíková. Na otázku, zda je lepší práce režisérky, nebo radní říká: „Nejlepší je to kombinovat, pak se člověk moc neprožívá ani v jedné z těch rolí.“

Když před sedmi lety na radnici Prahy 1 nechala na sebe kontakt s tím, aby jí zavolali snoubenci, kteří budou mít chuť natáčet, ozval se mezi dalšími i Kuba. „Hned na prvním setkání jsem měla pocit, že by to mohli být moji kamarádi, dokonce jsme hned zjistili, že máme společné známé,“ vzpomíná režisérka.

Myslím, že je zajímala ta možnost podílet se na něčem nadčasovém. A taky chtěli ukázat, jak technaři žijí,“ říká. Párů, s nimiž se domluvila na natáčení, bylo pět. Všechny příběhy zveřejní Česká televize letos na podzim.

„Mirka s Kubou vygenerovali asi nejdramatičtější příběh, žijí naplno. Nejsilnějších situací bylo víc, hlavně když nastala krize a my je točili každého zvlášť, to bylo náročné,“ říká režisérka, která by s nimi, pokud budou souhlasit, ráda natáčela i dál do budoucna. „Chtěla bych si dát teď asi pět let pauzu, pak bych ráda pokračovala. Kuba souhlasí, uvidíme, co Mirka.“



Mirka s Jakubem se brali v době, kdy již spolu měli dceru. Odstěhovali se na venkov, zadlužili a narodil se syn.

„Byly momenty, kdy chtěli s natáčením přestat a film byl v ohrožení. Nakonec jsme se ale vždy nějak domluvili. Ty momenty přišly, když udeřila první krize. Pro oba bylo těžké ventilovat své pocity před kamerou,“ vypráví Hana Třeštíková a dodává, že je k ničemu nenutila. „Počkala jsem, až se sami pak zase ozvali s tím, že chtějí dál natáčet.



