Stará láska nerezaví. Které páry se daly dohromady opakovaně?

Manželství jak z románu

Stačil jeden pohled jeho nebesky modrých očí a ženy šly do kolen. Které by se nelíbil italský herec Franco Nero? I dnes, když je mu sedmasedmdesát, z něj sálá charisma.



V mládí a středním věku to byl jeden z největších krasavců mezi herci a fanynkám nevadilo ani to, když se ve westernu Vůně cibule cpal metráky téhle aromatické zeleniny a potom krkal.

Taky Britka Vanessa Redgraveová byla vždy fešanda a skvělá herečka, v roce 1977 dostala dokonce Oscara za film Julie.

Tihle dva se spolu potkali roku 1967 při natáčení filmu Král Artuš a jeho družina. Ona hrála Artušovu manželku Ginevru, on rytíře Lancelota, který se do ní zamiluje.

Láska mezi oběma herci vzplála ale i ve skutečnosti. Problém byl v tom, že Vanessa byla vdaná za režiséra Tonyho Richardsona a měla s ním dvě malé dcerky. Tony ovšem v té době už obletoval jinou světovou herečku – Jeanne Moreau, a tak rád souhlasil s rozvodem.



Franco a Vanessa to spolu ovšem nevydrželi dlouho, i když se jim roku 1969 narodil syn Carlo Gabriel. Během let se ovšem oba dva vybouřili, Vanessa se po dlouhém vztahu rozešla s představitelem agenta 007 Timothym Daltonem a Franco zjistil, že herečky Goldie Hawnová, Ursula Andressová ani Catherine Deneuve nejsou ty pravé, a tak se dali s Vanessou opět dohromady. Vzali se na Silvestra 2006. Jemu bylo tehdy pětašedesát, jí o pět let víc.

Franco byl Vanesse velkou oporou hlavně v době, kdy jí v roce 2009 po těžkém úrazu na sjezdovce zemřela dcera Natasha Richardsonová, manželka herce Liama Neesona. Prostě krásný a nerozlučný pár jde vytvořit i ve stáří.