Lucie tráví půl roku na Guadeloupe. Je důležité hlavně žít, říká

0:04 , aktualizováno 0:04

Fotografka Lucie Robinson nechtěla trávit s miminkem zimu v Česku, tak začala s rodinou jezdit do Namibii a později na Guadeloupe. „Právě teď je čas, kdy by měl člověk dělat to, po čem doposud toužil,” říká Lucie a vypráví, jak se dostala na karibský ostrov plný tyrkysových lagun a divoké džungle.