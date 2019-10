Ach, ta ex. Proč jsou „bývalky“ partnerů trnem v oku současných lásek

Byla, tudíž je…

O bývalých partnerech by se nemělo před současnými protějšky mluvit. Zvláště máte-li po boku žárlivého jedince. Jenže někdy se tomu zkrátka nevyhnete. Můžete si narazit muže, co byl ženatý nebo je otcem. Zde o jeho ex ještě hodně uslyšíte.



Neznamená to však, že si na ni stále myslí, což je mimochodem častá domněnka žen. Pánové mají pouze jistý závazek, životní pojítko. S tímto faktem nic neuděláte. Někdy je to společný majetek, jindy potomstvo. Buďte rozumná. Chtěla jste chlapa se zkušenostmi? Tak tady ho máte, i s jeho minulostí, kterou berte s nadhledem.

I mnohé expartnerky nemohou vystát současné přítelkyně, ač je osobně neznají a nic jim neprovedly.

Vždy jí vyjde vstříc…

Bod se vztahuje hlavně k exmanželům a rodičům malých dětí. Když mluví o své minulé ženě hezky a pomáhá jí, buďte ráda. Ulovila jste muže gentlemana. Ovšem pozor na hranici, kdy jde o slušné chování a kdy z něj ona dělá blbce, jemu to divné ovšem nepřijde. Jedna věc je pokora a úcta, na druhou stranu nic se nemá přehánět.

Ani hezká, ani chytrá…

V dnešní době sociálních sítí není nic těžkého zjistit o tom druhém téměř vše. Tohle však nedělejte! Ublížíte tak jen sobě. Protože ruku na srdce, ať už je partnerova ex atraktivní, nebo naopak ošklivá a podle fotek evidentně navíc dost hloupá, vnitřní já stejně nebude spokojené. Furt bude nevysvětlitelným způsobem dráždit všechny vaše ženské smysly. Začnete ji nenávidět, protože je prostě bývalka. Tak to je. Paradoxem zůstává, že každá z nás je pro některou dámu onou příšernou „bývalkou”. A přitom jsme tak skvělé, že?

To, že dobře vychází s bývalou, nemusí být důvodem k žárlení.

Bude se chtít vrátit…

Další bubák, který se váže na přítelovu/manželovu minulost. Především na začátku nového vztahu se objeví červíček pochybností poukazující na možný návrat bývalé. Samozřejmě se to stát může, proč se však stresovat předčasně? Se stejnou pravděpodobností vyhrajete ve sportce, začnete ze dne na den plynně mluvit čtyřmi světovými jazyky, obývákem vám projde jednorožec.

Něco jiného je, když muž nemá předchozí vazby vyřešené. Což poznáte snadno. Mluví o ex neustále, hlavně v dobrém. Sice je milé, že si bývalky váží, ale… V tomto případě bude lepší rovnou odejít a začít znovu hledat „toho pravého”.