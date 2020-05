Energetičtí upíři z vás vysají radost i vitalitu. Braňte se

Nenechte se vysávat. Braňte se! Nehrajte s ním jeho hru

Jakmile vás začne atakovat svými stesky a stížnostmi, jen se usmívejte a nijak to nekomentujte. Je-li to možné, odejděte z místnosti. Uzavřete své energetické pole

Musíte-li komunikovat s upírem, zkřižte ruce a nohy, nebo aspoň sepněte ruce tak, aby se ukazováčky a palce obou rukou dotýkaly špičkami a vytvářely kruh. Ostatní prsty propleťte. Nastavte mu zrcadlo

Představte si, že mezi dotyčným a vámi stojí velké zrcadlo natočené odrazovou stranou k upírovi. Vše, co k vám vyšle, se mu odrazem vrátí zpátky. Pomozte si modlitbou

Zavolejte v duchu na pomoc své anděly strážné nebo je požádejte o přeseknutí energetických pout mezi vámi a dotyčným člověkem. Noste s sebou amulet

Na obranu proti upírům můžete použít i drahé kameny: ohnivý achát, lapis lazuli, labradorit, ametyst, jaspis, hematit, černý turmalín nebo černý obsidián. Stačí, když je budete mít v kapse. Zasáhněte jeho „třetí oko“

Představujte si, že z místa, kde se nachází vaše třetí oko (uprostřed čela mezi obočím), září světlomet. Nasměrujte ho tak, aby svítil do třetího oka člověka naproti vám.