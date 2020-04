Realitní makléřka změnila povolání a vydělává si jako domina

Má zástup klientů, kteří k ní chodí pravidelně. S bičíkem v ruce je nutí uklízet vlastní byt, mýt nádobí, žehlit. Muži mají různé záliby a ona má tak kromě tučných výdělků mimo jiné i perfektně uklizený byt. Mohla si ho dovolit jen díky tomu, že si zvolila tak netradiční zaměstnání, ve kterém vydělává velmi slušné peníze. V roce 2016 dokonce odcestovala do Prahy, aby se zde naučila ty nejlepší triky a praktiky od zdejších domin.

„Vlastně mě ani nepřekvapilo, že jsem při komandování mužů tak spokojená. Bylo to ve mně už dřív. Jsem velmi dominantní žena a ve vztazích jsem taková,“ sdělila pro server Unilad.co.uk.

Zoe si myslí, že jen díky své matce je taková, jaká je. V dětství prý měla hodně volnosti a mohla si dělat, co chtěla. Matka na ni nebyla přísná, zatímco ona potřebovala jasně daná pravidla.

„Jako realitní makléřka jsem pracovala pětačtyřicet hodin týdně, pak jsem svou práci dodělávala i doma. Neměla jsem čas na osobní život. Nyní mohu cestovat, mám čas sama na sebe a navíc větší plat. Vím, že to, co dělám, není rozhodně pro všechny. Já jsem ale našla práci, která je pro mě jako stvořená,“ myslí si.

Noirová nikdy se svými klienty neměla sex a ani to nemá v plánu. „Lidé si myslí, že nenávidím muže. Není to tak. Ale neříkám, že si neužívám, když je mohu mučit. Někomu stačí jen uklízení bytu, když nad nimi mávám bičíkem. Jiní chtějí pocítit bolest. Záleží to na klientovi,“ doplnila. Věří, že zveřejněním svého příběhu dodá odvahu všem, kteří chtějí změnit povolání.