Bít mě už nebudeš. Které celebrity mají zkušenosti s domácím násilím

Před několika lety rozjely světové celebrity kampaň Me Too, aby se víc vědělo o sexuálním obtěžování. Halle Berryová ale poznamenala, že stejně nahlas by se mělo mluvit i o tom, co se děje v rodinách za zavřenými dveřmi, tedy o násilí mezi partnery nebo vůči dětem. Některé osobnosti, které ho prožily, se s ním netajily a vyprávěly svoje příběhy, jenže Halle tvrdila, že něco tak vážného by chtělo mohutnou kampaň.