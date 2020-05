Domácí etiketa: Víte, že nemůžete vyjít ven? Pak jste oblečeni špatně

– Jaký je předepsaný dress code?

– Co blázníš? Jdeme přece na rodinnou oslavu.

– No je to oslava, proto se ptám.

– Vždyť říkám, budeme tam jen rodina. Babičky, děda, ségra, strejda, teta, rodiče, bratranec s přítelkyní, děti...

Krásný letní den. Sedíme na rozlehlé terase nového domu za několik milionů. Jídla je hojnost, pijí se sekt a kvalitní vína. Dary už jsou rozdány. Oslavenkyně dostala několikatisícové poukazy na různé zážitky, mobil, šperk, parfém. V této rodině není o peníze nouze. Ovšem podle toho, jak jsou účastníci oslavy oblečeni, se to nezdá.