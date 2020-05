Co je to podle vás laskavost?

Já ji vnímám jako jakoukoli pomoc lidem, okolí, přírodě, zvířatům, planetě… Je to něco, klidně drobnost, co dělám pro druhé nezištně. Když jsme se v průzkumu ptali lidí, co to pro ně znamená, nejčastější odpověď byla: „Ochota pomáhat svému okolí. Milý, hodný a příjemný člověk.“