První roušku jsem vyrobila z podprsenky, říká Aneta. Její oči sdílí svět

„Zamilovala jsem se do Los Angeles a prožila peklo v Karibiku,“ poslechněte si celý exkluzivní rozhovor s herečkou a režisérkou Anetou Kernovou, v němž líčí i to, jak její prapratetě vyznával lásku Puškin.



Černou roušku, v níž herečka, režisérka, zpěvačka, fotografka, malířka a scénáristka Aneta Kernová (24) nabádá lidstvo k ochraně druhých, dostala od Petra Ludwiga, s nímž video natáčela. Sama si svou první roušky vyrobila z podprsenky, než jí další ušila maminka.



Ačkoliv roušky museli povinně nosit i občané jiných zemích, které epidemií prošly, teprve Česko svým videem zachraňuje svět, myslí si Aneta s Petrem.„Zrovna z Tchaj wanu, kde byly roušky také povinné, mi psali lidé, že jsou za video vděční, protože je nikdo neposlouchal, nikdo je nebral vážně, i když veřejně o významu roušek mluvili. A teprve skrze to naše video, kde mluví vědci a snažíme se tam důvody co nejvíc vysvětlit, tak to začali lidé brát vážně,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.



Sama sebe označuje za ambiciozní punkerku, která dělá to, co cítí, že je třeba. „Jako umělec jsem připravena lidem sdělit rady, pokud budu vnímat, že je potřebují, ale teď pracuji na svých projektech. Nebojím se, pokud cítím, že něco mám udělat, jdu do toho a moc to nepromýšlím. Většinou mě realita profackuje, ale zároveň mě to posiluje,“ uvedla v interview po Skypu.



Měla bych tě ráda i jako popelářku

Masks4ALL Režisér Petr Ludwig natočil spolu s Anetou Kernovou video, kde zní slova odborníků, kteří vysvětlují, proč ochranné roušky pomáhají v boji s koronavirem. Video natočili také v angličtině a díky virálnímu šíření jej již sdílejí milony lidí po celém světě, včetně celé řady slavných osobností

Aneta se snaží být pozitivní, strach o prarodiče či nejbližší si nepřipouští. „Nechci živit myšlenku, co by se mohlo stát. Prarodiče dodržují potřebná opatření a jsou také pozitivní, takže doufejme, že skrze nějakou pozitivitu se dokážeme ubránit. I když viru se tak samozřejmě úplně neubráníme, ale doufáme, že i kdyby snad nemoc dostali, bude mít dobrý průběh.“

Aktuální popularitu Anetiných očí její rodina neřeší. „Moje mamka je hodně spirituálně založená. Myslím, že i kdybych dostala Oscara, tak jí to bude jedno, protože ona říká, že největší úspěch je, když je člověk spokojený sám se sebou a je šťastný,“ svěřila se a dodala, že na to téma jí maminka reagovala slovy: „Anetko, no, vždyť já tě budu mít ráda vždycky stejně, i kdybys byla popelářka.“

Popularita však Anetě přinesla nové pracovní nabídky. „Přišlo mi pár nabídek, dokonce i z Afriky a z Ameriky, ale zatím o tom nechci moc mluvit. Dokud nenatáčím a nemám podepsanou smlouvu, tak jako by to neexistovalo. Ale chodilo by jich ještě víc, kdybych měla ve videu jméno. S Petrem jsme si však řekli, že jména zveřejnit nechceme, protože myšlenka je podstatnější.

Až všechna omezení nouzového stavu pominou, těší se Aneta, že zase začne natáčet. „Teď jsem smutná, že nemám kolem sebe těch svých třicet lidí, s nimiž točím. Až nouzový stav skončí, tak je všechny obejmu a řeknu: tak, a pojďme společně tvořit,“ usmívá se a na otázku koho obejme jako první, říká, že slovenskou část rodiny, za níž pojede hned, jakmile to půjde.