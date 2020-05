Dětským domovům chyběly roušky, dezinfekce i technika pro online výuku

Anežka Hosnedlová, ředitelka dětského domova ve Volyni

„Snažili jsme se o to, aby děti zůstaly v naučeném režimu, včetně pravidelného vstávání a přípravy do školy,“ říká Anežka Hosnedlová, ředitelka dětského domova ve Volyni. Trochu byl podle ní problém s některými online systémy jednotlivých škol, s rozdílným zadáváním úkolů. Peníze od nadace využívají na financování výuky cizích jazyků, na různé terapie, jež některé děti potřebují pro zlepšování hrubé, jemné motoriky, pohybových činností atd. Děti dostaly také pět notebooků.

Počáteční zmatky kolem online výuky panovaly i v jiných domovech. „Vyučující škol začali doslova děti bombardovat velkým množstvím domácích úkolů ze všech předmětů. Neměli jsme systém, jak se všemi školami udržovat krok a navazovat kontakt tak, aby se mohly vzdělávat všechny děti v jeden čas,“ potvrdil i Vlastimil Faltýnek, ředitel dětského domova v Jablonném v Podještědí, kde se podařilo se školami srovnat krok zejména díky Nadaci Terezy Maxové dětem, firmě Dubax a Základní škole Compass.

„Dostali jsme několik kusů notebooků, stolních PC, tabletů a webkamer, což nám velmi pomohlo a děti mohly záhy pracovat s tou nejmodernější technikou,“ uvedl Faltýnek.

S technikou bojovali také v dětském domově v Uherském Ostrohu. „Každá rodinná skupina má k dispozici jen jeden počítač, starší děti mají své notebooky, ale většina je odkázána na erární techniku,“ vysvětlila situaci ředitelka zdejšího dětského domova Jana Frühaufová.

Jana Frühaufová, ředitelka dětského domova v Uherském Ostrohu

Problémem bylo podle ní i různé nastavení zasílání úkolů dětem ze základní školy. „Každý učitel komunikaci řešil jinak a já jsem musela vyčlenit jednoho zaměstnance, aby úkoly vyhledával, stahoval, vytiskl a předal vychovatelům, resp. dětem k vypracování, a následně vše skenoval a zasílal učitelům nazpět. Už jsme si nějaké cestičky zjednodušili, ale pořád to zabírá spoustu času.“

Také v dětském domově v Uherském Ostrohu proměnili darované peníze v notebooky, multifunkční tiskárny, ale i v dezinfekci a vitamínové doplňky. „Je to pro nás obrovská pomoc, protože děti s vychovateli už nemusejí být odkázáni na společnou erární techniku, ale mohou pracovat kdykoliv, podle času či nálady,“ pochvaluje si ředitelka Frühaufová a dodává, že s výukou dětí jim pomohly studentky pedagogické fakulty z Brna. „Denně k nám chodí jako dobrovolnice a pomáhají tetám a strejdům s výukou dětí.“



Roušky šily i děti

Stejně jako všude jinde i v dětských domovech chyběly povinné roušky. Děti je nosí jen na dvoře, na zahradě a mimo zařízení na procházkách a dalších aktivitách. Dospělí je však nosí i uvnitř.

„Začali jsme si je sami vyrábět ještě před vyhlášením nouzového stavu, zapojily se všechny pracovnice, které umí šít. Posléze se přidaly i děti a měly radost z toho, co všechno zvládnou,“ říká Anežka Hosnedlová. Zásilku roušek dostal „její“ dětský domov od módního návrháře Lukáše Lindnera právě díky Nadaci Terezy Maxové, a také od majitelky módního salonu v Brně.

„Ozývali se však také zcela neznámí lidé z nejbližšího okolí a roušky nám přinesli. Všem patří velký dík. V polovině dubna jsme pak od zřizovatele dostali jednorázové roušky,“ upřesnila ředitelka Hosnedlová.



I v Uherském Ostrohu šili napřed zaměstnanci roušky vlastní. „Jenže při třiceti dětech těch roušek potřebujete trochu víc. My je dostali od spousty skvělých lidí, kteří na nás pamatovali a věnovali nám je,“ usmívá se Jana Frühaufová a dodává: „Je to úžasný pocit, když víte, že tam venku někdo je, kdo vám za každé situace chce pomoci, a my si toho velmi vážíme. Obrovské díky Nadaci Terezy Maxové dětem.“



„Když jsme zjistili, v jakém stavu jsou dětské domovy nyní nuceny fungovat, rozhodli se okamžitě zareagovat a konat. Nadace obeslala přes 190 dětských domovů, pěstouny i spolupracující azylové domy po celé republice s nabídkou speciální koronavirové pomoci,“ uvedla patronka nadace Tereza Maxová. Osobně volala do dětských domovů a přes video mluvila s dětmi, aby věděly, že na ně myslí a že se jim snaží pomoct.

„V nadaci jsme i přes karanténu a fyzickou vzdálenost zůstali k dispozici všem, kdo nás potřebují,“ řekla a ředitelka nadace Terezie Sverdlinová dodala, že děti musejí být celou dobu v domově či jeho venkovním areálu, nesmí mimo něj, do školy ani na víkend k rodině. „Jsou izolovaní, což bohužel neovlivníme. Na druhou stranu umíme pomoci s financováním domácí výuky a doučováním, zakoupením notebooku a jiné potřebné techniky, podporou prevence a zdraví ve formě dezinfekce, roušek a dalších akutně chybějících potřeb.“