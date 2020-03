Nahota, sex, soukromí. Jak si v rodině s dětmi stanovit hranice intimity

Otázky a odpovědi na téma tělesná intimita Do kdy pomáhat dítěti s mytím?

Podle psychologa Jana Kulhánka je to v pořádku do chvíle, kdy to dítěti vyhovuje a nepřesahuje to hranici nastupující puberty. Pak už pomoc při hygieně, stejně jako společná koupel, vhodná rozhodně není. Je sex před dětmi tabu? Jasným pravidlem je, že by měl zůstat před dětmi skrytý. Pokud vás potomek nečekaně přistihne, není důvod se z toho hroutit ani mu něco přehnaně vysvětlovat či se omlouvat. Ale zároveň rozhodně není žádoucí ho podobným situacím vystavovat. Jak mluvit s dětmi o sexu?

Každopádně otevřeně. Existuje velké množství doporučené literatury pro rodiče, která může být nápomocná, pokud vám toto téma působí problém. Trapnosti a zamlžování byste ale měli cíleně předejít. Kam až „smí“ v případě nahoty nevlastní rodič?

To je velmi citlivé téma, zejména pokud jde o dívky. Vždy záleží na tom, v jakém období do rodiny nevlastní rodič vstoupil.