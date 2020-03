Rodičovské ambice děti ničí. Každý zkrátka nemůže být výjimečný

Jako by synové a dcery nevykazující projevy nadprůměrného talentu byli skoro až rodinná ostuda. Co však ona mimořádnost je? Zapsání se do historie uměleckým počinem? Vítězství na olympiádě? Vybudování finančního impéria? Nebo laskavost, ohleduplnost, pracovitost a vnitřní vyrovnanost?