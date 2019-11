Život Anny byl peklo. Dětem realita splývá s online světem, tvrdí experti

Na čtyřiadvacetileté Anně Novotné je znát, že se jí o tom nemluví snadno. Když jí bylo 14 let, dostala od rodičů vlastní notebook s neomezeným připojením na internet. Byla to chyba.

„První rok jsem pořádně netušila, jak sociální sítě fungují, postupně jsem jim propadla a trávila veškerý volný čas s počítačem ve svém pokoji,“ zavzpomínala pro Magazín Rodina DNES.

Omezila přátele, rodinu, všechny koníčky. Život ji přestal bavit. „Skončilo to tím, že jsem se pokusila vzít si život, protože se u mne rozvinula úzkostná porucha. Pořád jsem musela své sítě kontrolovat, jinak jsem byla nesvá,“ vyprávěla svůj příběh při Slavnostech škol Prahy 5 malým posluchačům.

Městská část jejím vystoupením odstartovala nový projekt, v němž chce ve velkém školit děti, rodiče a pedagogy, aby si nástrahy online světa uvědomili a naučili se je omezit na minimum.

Osvěta a školení

„Sítě jsou fenoménem doby. Osvěta pro děti, rodiče a učitele přitom není dostačující. Proto jsme projekt spustili,“ říká starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková.

S nápadem přišel zdejší zastupitel Jakub Blažek. „Napadlo mě to, když jsem pozoroval, jak zdatně dokážou používat mobil moje vlastní malé děti,“ říká. A tak místní vzdělávací a informační středisko připravilo přednášky, webové stránky a dotazníky, pomocí nichž chce zjistit, jak špatná situace je. „Zájem ze strany pedagogů a rodičů o lektory je ohromný. Chceme posléze projekt nabízet i jiným městským částem,“ dodává Zajíčková.

Projekt poběží celý příští rok, a když bude zájem, pak ještě déle. Maminka desetiletého Vojty Alena Nováčková, která na slavnosti přišla, aktivitu vítá. „Vidím, že syn s mobilem tráví víc a víc času a umí ho ovládat snad lépe než já. Ráda se o tom něco dozvím,“ říká.

Co je dobré udělat Zajistit bezpečnost uživatelských profilů dítěte. Nastavit jejich uživatelský profil jako soukromý, nikoli jako veřejný.

Vypnout v aplikacích lokalizační služby, aby nešlo sledovat, odkud se dítě připojuje.

U menších dětí si zajistit přístup k jejich profilu a pravidelně sledovat, co se na něm děje, především s ohledem na vhodný a nevhodný obsah.

Sami si aplikace nainstalovat a upozornit dítě, že budete stejně jako ostatní uživatelé sledovat, co skrze ně dělá.

Mluvit s dítětem o tom, čemu se na internetu věnuje. Nastavit jasná pravidla včetně limitování času.

Zdroj: Projekt E – Bezpečí

Podobná, i když jinak pojatá „školení“ pro žáky a učitele už nějaký čas nabízí společnost Avast v rámci projektu Buď safe online, na kterém spolupracuje s bývalým oblíbeným youtuberem Jirkou Králem. „Je to taková naše srdcovka. Z našeho výzkumu vyplynulo, že hned několik sociálních sítí používá naprostá většina dětí ve věku od devíti do třinácti let, přestože by to teoreticky tak být nemělo, když jsou sítě od třinácti,“ poznamenává Julia Szymańská z Avastu a dodává: „Děti mají problém rozeznat realitu od online světa. Jim se ty světy prolínají. Rodičovské zákazy a různé zámky nic neřeší. Je nutné s dětmi o tom, co prožívají online, mluvit a pochopit jejich svět.“

Děti visí nejčastěji na YouTubu, kde sledují oblíbené youtubery, 78 procent respondentů této věkové kategorie uvedlo, že mají profil na Instagramu, a 60 procent na Facebooku. Hned v závěsu je to síť TikTok, kde malí uživatelé točí taneční videa a kreace.

„Jednoduché řešení tady neexistuje. Hodně záleží na důvěře mezi dítětem a rodiči. Když rodič sítě zakáže, dítě se cítí vyloučené z komunity, ve které jsou ostatní kamarádi. Je dobré neustále vysvětlovat, co se mi líbí a nelíbí, že je lepší mít soukromý profil a ne veřejný, a tak dál,“ upozorňuje Szymańská.

Právě teď v listopadu se základní školy mohou na webových stránkách projektu hlásit do soutěže a jedna z nich vyhraje přednášku s Jirkou Králem, který děti naučí, jak si zabezpečit mobil i sítě, jaká jim hrozí rizika, co fotit a co ne a co (ne)dávat na svůj profil. Vzdělávací přednášky pro učitele, rodiče a děti nabízí i olomoucké centrum prevence rizikové virtuální komunikace E-Bezpečí, které funguje při tamní pedagogické fakultě.

Například na přednášce pro rodiče se zájemci dozvědí více o vzniku závislosti na internetu, školy si zase mohou objednat besedu pro děti o tom, jak se bránit kyberšikaně a sextingu, nebo jaké nástrahy děti čekají na Facebooku.

Kdo číhá na síti

Ale zpět k případu Anny z úvodu textu, jejíž život internet proměnil v peklo. Se svou závislostí se léčí už dlouho a stále nemá vyhráno.

Úchylové na internetu 1/5 dětí se setkala s výzvou k videohovoru, v němž muž masturboval.

41 % dětí se setkalo s tím, že po nich někdo chtěl pornografický snímek.

1/3 dětí uvedla, že se s touto zkušeností svěřila rodičům.

„Snažím se, ale je to hrozně těžké. I teď jsem nervózní, že nemám data,“ vysvětlovala rodičům a dětem na Slavnostech škol Prahy 5. Její příběh se objeví i v nově vznikajícím filmovém dokumentu Dopamin, který chce problém, do něhož děti spadají, zviditelnit. „Prostřednictvím filmu chceme upozornit veřejnost na nebezpečí sociálních sítí a vysvětlit, jak a k čemu byly navržené, jak jsou nebezpečné pro náš mozek, mentální zdraví soukromí,“ vysvětluje režisér Adam Janata.

Kromě Anny se v něm objeví další na internetu závislí mladí lidé. Do filmu režisér investoval vlastní peníze, zbytek se snaží získat pomocí sbírky na Startovači.

Podobně vybral tři miliony korun režisér Vít Klusák na další dokument V síti, který se na veřejnost dostane na jaře. Ten podává otřesné svědectví o úchylech, kteří na internetu na děti číhají.

„Najali jsme tři mladistvě vypadající herečky a vytvořili jim profily na sociálních sítích. Během pár dní jsme natočili dva a půl tisíce mužů, kteří je nutili k sexuálním praktikám před webkamerou, nebo je zvali na schůzku,“ vypráví režisér Klusák.

Policie si už od tvůrců vyžádala filmové záznamy a případy vyšetřuje. „Je to velmi zneklidňující, co se děje. Našimi herečkami to tak otřáslo, že musely podstoupit psychoterapii,“ dodává.