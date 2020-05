Čekám na den, kdy se ve studiu natáhnu celá, říká Daniela Písařovicová

Vystudovala jste ekonomii, kdy přišel nápad či touha stát se i moderátorkou?

To bylo ještě na vysoké škole. Zkusila jsem konkurz na konkurenční komerční televizi, hledali tehdy moderátorku talk show. To sice nevyšlo. Ovšem červ v hlavě už byl nejspíš „zahlodán“. Poslala jsem pak životopis do zpravodajství České televize. Trošku drzé, žádné velké zkušenosti jsem neměla. Ale šanci, na základě pohovoru, jsem dostala. Jako redaktorka zpravodajské směny. Učila jsem se všechno. Jak se píše zpráva, jak se točí reportáž a nebo jak se živě vstupuje do vysílání. Všechno postupně... Bylo mi jasně řečeno: Osvědčíš se – zůstaneš, nepůjde ti to – rozloučíme se. Už jsem tu skoro šestnáct let.