Kdy ve vztahu končí vášeň a začíná teror? Nemusí být snadné to poznat

Nevyrovnaný a násilnický vztah bývá vykreslován jako vyděšená žena choulící se před agresivním partnerem. Ve filmech si ženy před odchodem do práce maskují monokly a roláky s dlouhými rukávy zakrývají pohmožděné ruce plné podlitin a ran. Jenže nejen takto vypadá násilnický vztah.

Průzkum britské organizace Women’s Aid a časopisu Cosmopolitan se zaměřil na dospívající dívky a kladl jim otázku, zda někdy prošly či právě procházejí vztahem s prvky násilí. Třetina z nich odpověděla kladně. Když pak byly zbývajícím dvěma třetinám dívek důkladněji popsány znaky podobného vztahu, 64 procent z nich odpovědělo, že takový vztah zažily. A vlastně si to třeba až do té chvíle ani neuvědomovaly.

Kontrola skrytá za gestem lásky

Domácí násilí se může projevovat různými cestami a většinou trýznitel využívá kombinace hned několika faktorů. Patří sem nadměrná žárlivost, kontrolování telefonu, zesměšňování, dohled nad stráveným časem, ale také na první pohled nevinné činy.



Partner, který nad ženou chce mít naprostou moc a kontrolu, se například jen tak ukáže u ní ve škole či zaměstnání se slovy, že ji přišel překvapit. Ve skutečnosti si ověřuje, zda je tam, kde mu tvrdí, chová se patřičně a příliš se nepřátelí s ostatními lidmi. Partner s násilnickými sklony také s oblibou ženě vyčítá, když tráví čas s někým jiným než s ním, a to dokonce i tehdy, jedná-li se o její vlastní rodinu nebo kamarádky.

Co do vztahu nepatří

Ani tím to zdaleka nekončí. Ve zdravém vztahu by oba partneři měli být schopni se druhému omluvit za svůj přešlap, přiznat chybu, odpouštět si a navzájem se nevydírat. Váš partner vám také nemá co mluvit do stylu, v jakém se oblékáte. Měl by respektovat, co je vám příjemné v sexu a netlačit vás do praktik, která vám jdou proti srsti.

Znepokojit by vás určitě měl fakt, že partner zásadně mění své chování ve vaší přítomnosti a na veřejnosti. Zatímco vy ho vnímáte jako výbušného agresora, který vás nutí našlapovat po špičkách, okolí se v jeho přítomnosti skvěle baví a považuje ho za dokonalého partnera. Násilníci tuto schopnost většinou skvěle ovládají.

Nezdravý vztah však nemusí ani zdaleka vykazovat všechny známky násilí. Cítit se vinna a v neustálém ohrožení člověkem, který tvrdí, že vás miluje, ale ideálně nezní. Britská organizace na pomoc ženám a dětem v nesnázi Women’s Aid razí heslo, že kvůli lásce byste se neměla cítit špatně. Pokud ve vás nepříjemné pocity váš partner svým chováním vyvolává, je čas se vážně zamyslet...

Pár odpovědí a je jasněji

Ne vždy je snadné zdraví vztahu rozpoznat. Zejména když se jedná o jednu z raných lásek či vůbec první vážnější vztah, ve kterém si stále ještě hledáte místo a pohled na něj vám zaslepuje zamilovanost. Proto charitativní organizace Women’s Aid vypracovala online test, který si může kdokoli zdarma vyplnit. Na základě několika otázek se dozvíte, jak na tom jste. A možná vám výsledek testu otevře oči.