Mám ráda nepředvídatelné situace, říká artistka Cirque du Soleil

„Být při představení přítomna je absolutně to nejdůležitější,“ říká vedoucí ženská artistka, která vede v Cirque du Soleil skupinu Rings Trio.

V Praze vystoupí letos v červenci v představení Totem, v němž se kombinuje technika gymnastických kruhů a vzdušná akrobacie na pásech.

V Česku Elizabeth Cauchois nikdy nebyla. „Ale slyšela jsem o ní jen nádherné věci, tak se nemůžu dočkat, až uvidím publikum, jak si naše představení užívá,“ těší se.



Elizabeth Cauchois Pochází z Binghamtonu ve státě New York.

Sportovní gymnastice se věnuje od 4 let.



Taneční hodiny brala v Princeton Dance Theater.

V 18 letech se odstěhovala do New York City a profesionálně trénovala v tanečním divadle Alvin Ailey American Dance Theater.

Učila se současně vzdušnou akrobacii a připravovala demo video pro konkurz do Cirque de Soleil.

Od roku 2011 vystupuje s Cirque du Soleil, je vedoucí artistkou v Ring Trio.

Sportovní gymnastice se Elizabeth věnovala od čtyř let v rodném Binghamtonu v americkém státě New York. „Bylo mi třináct, když jsem poprvé viděla představení Cirque du Soleil nazvané Alegria. Tehdy jsem se do jejich magického světa zamilovala a hned po tomto zážitku jsem se zapsala na hodiny baletu, abych se naučila vystupovat na jevišti,“ vzpomíná Elizabeth.

V roce 2009 se zúčastnila konkurzu a v roce 2011 ji vybrali pro show nazvané Varekai do trojice vystupující na visuté hrazdě.



Za nejdůležitější vlastnosti akrobatů a artistů, s nimiž vystupuje, považuje houževnatost a vytrvalost.

„Když máme devět nebo deset představení za týden, je velmi důležité dbát na rutinní činnosti, které nás udržují ve kondici. A to jak ve fyzické, tak psychické, mentální a emoční. Musíme být nepřetržitě připraveni na vystoupení v nejvyšší možné kvalitě,“ vysvětluje a dodává, že pro práci v Cirque du Soleil neexistují žádná omezení.

„Každý se stává součástí týmu díky svým speciálním dovednostem a schopnostem. Řekli byste si, že vzdušný akrobat by neměl mít strach z výšek, ale můj manžel, artista na visuté hrazdě, se děsí,“ usmívá se Elizabeth a dodává, že strach z něj však v záři světel, před publikem a pod vlivem hudby při představení vždy spadne. „Takže cokoli je možné!“

A co ji na práci nejvíc baví? „Mám ráda, když se stane něco nepředvídatelného! Když mají moji partneři v představení bláznivou náladu nebo když nejde technika docela podle plánu, pak je to zábavná výzva pro to, abychom zachránili okamžik!“ svěřila se.