Nečekané rodinné tragédie. Dejte pozor na to, kdo hlídá vaše děti

Když je chůva krásná

Pokud si mladá, půvabná a milá chůva rozumí s dětmi, je to pro domácnost požehnání, ale pokud si rozumí víc s otcem rodiny, je to na pováženou. Ne nadarmo se říká, že nejtrapnější nevěra je ta, kdy se muž spustí s chůvou svých ratolestí. Tak už si zničily manželství i nejrůznější celebrity, třeba herec Ben Affleck (46) nebo Jude Law (46), nicméně v těchto případech se chůvy vrhaly do náručí slavných mužů asi zcela dobrovolně a možná i nadšeně.

Mnohem horší to je však v případě, že je chůva hlavou rodiny znásilněna. Tak se to zřejmě stalo v případě šestnáctileté Shanii Grayové. Dívka z Dallasu si jako chůva přivydělávala běžně, v domě třicátníka Franklina Davise rozhodně neplánovala dělat nic jiného než se starat o jeho dva potomky.

Jenže jednoho dne se Shania vrátila po hlídání domů a byla úplně mimo. To se několikrát opakovalo. Další nabídky na hlídání u Davise odmítala a její babičce to připadalo celkem zvláštní. Nakonec se jí dívka svěřila - muž ji měl znásilnit, a to hned několikrát. Dívčina rodina ihned zalarmovala policii a Davis měl skončit v rukou zákona.

Psal se rok 2010 a Davis se ocitl v pasti. Zarytě však tvrdil, že Shania lže, že mu zničila život a vše, co tak tvrdě budoval. Nikdo mu ale nevěřil, a tak se Davis rozhodl vzít „spravedlnost“ do svých rukou. Pomocí sociálních sítí se vetřel do Shaniiny přízně, předstíral totiž, že je taky teenager. Začal ji bombardovat esemeskami, ptal se na soud kvůli sexuálnímu napadení a tahal z ní různé informace. Ve finále jí poslal zprávu, že na ni čeká před školou, aby vše probrali osobně. To byla poslední zpráva, kterou Shania v životě dostala.

Davis ji zastřelil a její tělo hodil do řeky. Policie jej samozřejmě dopadla a on skončil u soudu. Sice přiznal, že dívku zabil jako akt pomsty za to, co mu chtěla udělat, dál ale trval na tom, že ji neznásilnil. Tím už se však v podstatě nikdo nezabýval, Davis dostal trest smrti za hrdelní zločin.