Nejen muži umějí předvést cirkulárku. Podle statistik chrápe čtvrtina žen

Když jsem byla malá, jezdili jsme na chalupu do Pošumaví, kde jsme celá čtyřčlenná rodina spali v jednom pokoji. Vždycky okolo druhé hodiny ráno jsem se probrala na horní palandě tím, jak máma na manželské posteli pode mnou křičí na tátu: „Bohouši, probuď se! Chrápeš!“ To vzbudilo i moji mladší sestru na spodní palandě, dost možná to vzbudilo i obyvatele dva kilometry vzdálené obce Malšín, ale tátu rozhodně ne.