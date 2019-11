Třináctiletá Charlotta pokračuje ve stopách Karla Gotta

Když letos na jaře vlétla do českého éteru píseň Srdce nehasnou, kterou Karel Gott nazpíval se svou třetí dcerou Charlottou, okamžitě se stala hitem. Po úmrtí slavného zpěváka si klip na internetovém serveru YouTube pustil každý den víc než milion lidí.



Všechny Gottovy dcery Nejstarší dcera Karla Gotta, 46letá Dominika, žije ve Finsku, kam ji před lety zavedla láska k hudebníkovi Timovi Tolkkimu. Její matkou je bývalá jazzbaletka Antonie Zacpalová, která se v 70. letech objevila v klipu písně Lady Carneval.

Druhorozená dcera Lucie, jejíž maminkou je slavíkova fanynka Iveta Kolářová, je dnes už vdanou paní a také dvojnásobnou maminkou. Sympatická blondýnka se živí jako prodavačka.

Manželka Ivana Gottová porodila Gottovi dvě dcery – 13letá Chatlotte Ella má za sebou první pěvecké zkušenosti, zatímco 11letá Nelly Sofie se věnuje tanci.

Richard Krajčo ji Gottovým napsal na tělo a posluchači dojemnost skladby ocenili stejně tak jako výkon třináctileté Charlotte Elly. Samotný Gott byl na svou dceru po právu pyšný.

„Já si s dcerou zazpíval už několikrát. Měli jsme dva duety v pohádkách Anděl Páně 2 a Když draka bolí hlava. Na Charlottce je poznat, že zpívá velmi ráda a v projevu je hotová zpěvačka. Nemá žádné problémy, přijde, dobře se připraví a odzpívá to,“ prohlásil tehdy.

V té době už měla Charlotte za sebou také účinkování v muzikálu Mata Hari, kde dal tehdy sedmileté dívence příležitost hitmaker Michal David. Muzikál napsal spolu s Lou Fanánkem Hagenem. Už tehdy dceru slavného zpěváka David chválil s tím, že cítí muziku, ale má také herecké vlohy.

„Charlottka je velice nadaná dívka s velkým potenciálem stát se skvělou zpěvačkou. Má k tomu všech 5P, takže bude záležet jen na ní, jak se svým talentem naloží,“ řekl nedávno pro týdeník 5plus2 Michal David.

O rok později následoval další muzikál, tentokrát Antoinetta - královna Francie. V něm se na jevišti objevila vedle Charlotte také Gottova nejmladší dcera Nelly Sofie, její postava však v muzikálu nezpívala.

Vedle hudebních zkušeností se Charlotte Ella může pochlubit také úspěšně nastartovanou kariérou v dabingu, kde se výborná artikulace a příjemný hlasový projev cení. Jen v roce 2017 nadabovala pět filmů a jeden seriál.

Dosavadní zkušenosti nasbírané v dětských letech však podle hudebního publicisty Josefa Vlčka nemohou automaticky předurčit úspěšnou dráhu zpěvačky.

„Zatím ještě nelze jednoznačně říct, jestli tam skutečný talent je, či ne. Do všeho může promluvit dospívání a celá řada dalších věcí. I kdyby se ukázalo, že talent skutečně má, jméno otce pro ni může být do budoucna brzdou, stejně tak se pro ni může stát užitečným můstkem. Jsou to osudy, které dnes opravdu nelze předpovídat,“ říká Vlček.