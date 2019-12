Lidé pomáhají rádi, stačí jim dát příležitost. Třeba přímo v zaměstnání

Narodila se v sedmém měsíci těhotenství a hned po porodu nastaly komplikace. Vyšetření ukázala, že u předčasně narozeného děvčátka došlo ke krvácení do mozku. Verdikt byl nemilosrdný: poškozený mozek. Diagnóza: dětská mozková obrna – kvadruparéza.

I přes nelehké začátky se však z Lucky díky péči rodiny a intenzivní rehabilitaci stala šikovná mladá slečna. Chodí do školy pro tělesně postižené, pohybuje se na vozíčku, s oporou přejde kratší vzdálenost a ráda zpívá. Aby toho ale nebylo málo, Lucce zemřela maminka a nedlouho poté i babička.

Péči o dceru tak od jejích deseti let musel, s pomocí dědečka, zvládat tatínek. Nadále jezdili na rehabilitace, do lázní, vozili Lucku do speciální školy, na pěvecké soutěže. Tatínek se o Lucku sám staral osm let, nyní mu pomáhá manželka. Lucka totiž potřebuje pomoc s veškerou péčí o sebe.



Pomoc přes intranet

Jednadvacetiletou dívku doporučil do charitativního projektu „Plníme přání, myslíme na druhé“ jeden ze zaměstnanců společnosti ČEZ, který se s její rodinou velmi dobře zná. Tento projekt již řadu let organizují právě Skupina ČEZ s Nadací ČEZ a jejich zaměstnanci. Jak funguje?

Zaměstnanci nejvýznamnějšího producenta elektrické energie v Česku mají možnost sami navrhnout někoho ze svého okolí, o kom se domnívají, že potřebuje pomoc. Z došlých návrhů je vybráno několik desítek příběhů a ty jsou posléze zveřejněny na firemním intranetu s výzvou k dobrovolnému dárcovství.

Podle svého uvážení mohou zaměstnanci přispět buď konkrétnímu člověku nebo věnovat „neadresnou“ částku, která bude posléze spravedlivě rozdělena. Celkovou vybranou sumu od zaměstnanců pak Nadace ČEZ zdvojnásobí (více o nadaci čtěte zde).

Lucie a její rodina nakonec dostaly padesát tisíc korun. Použily je na program neurorehabilitace REHA KLIM v lázních Klimkovice, kde se Lucka věnovala protažení svalstva, zlepšení celkové kondice a posílení svalů dolních končetin. V minulosti už toto cvičení několikrát absolvovala a velice jí pomáhá. Sama Lucka pak zaměstnancům Skupiny ČEZ poděkovala a vzkázala jim: „Moc ráda jsem jela do lázní, ráda tam cvičím a chodím na zmrzku.“

Bojovník Adam

Adámek byl až do svých bezmála čtyř let zdravé dítě. Několik dní před čtvrtými narozeninami však u něj lékaři našli nádor na mozku. Následovala operace v pražském Motole a onkologická léčba.

Bohužel během operace nastaly komplikace a chlapec se po ní musel vše učit znovu – pohnout hlavou, překulit se, sedět, mluvit… Léčba trvala rok, po půl roce rehabilitace však Adámek skončil opět na ARO ve velmi vážném stavu. Na první pohled beznadějná situace. Malý Adam se však nevzdal. Rozhodl se bojovat.

Dnes chodí Adámek do 3. třídy základní školy, kde mu pomáhá asistentka pedagoga. V pohybu udělal velké pokroky, i když některé následky si ponese celý život. Má problémy v hrubé i jemné motorice, porušenou rovnováhu a poškozený sluch. Potřebuje neustále rehabilitovat, posilovat, intenzivně trénovat logopedii. I jej podpořili zaměstnanci společnosti ČEZ ve spolupráci s firemní nadací, pro chlapce a jeho rodinu shromáždili padesát tisíc korun.

Darované peníze rodina použila rovněž na program neurorehabilitace REHA KLIM v lázních Klimkovice. Adam cvičil tak, aby posílil svalstvo trupu. Terapeuti se s ním věnovali i nácviku koordinace pohybů a stereotypu chůze. „Aktivní individuální cvičení, které je v tomto programu zahrnuto, Adámkovi velmi prospívá a vždy ho posune o kousek dál. Pro větší efekt je ovšem potřeba opakovat jej nejméně dvakrát až třikrát do roka. Pomoc zaměstnanců ČEZu jsme proto velmi uvítali. Adámek se díky ní může lépe zapojit do běžného života,“ říkají rodiče chlapce.