Kanaďanky cestují navzdory koronaviru. Chtějí rozveselit svět v krizi

Na cesty se vydaly ještě předtím, než se virus objevil. Zvažovaly, zda mají cestování ukončit. Nakonec zvolily variantu, kdy se jen vyhýbají lidem. Mají dostatek zásob jídla a pohybují se v přírodě, kde nenarazí na živou duši. Aktuálně jsou v Mexiku.

„Kdybychom nyní byly ve velkoměstě, musely bychom se zavřít doma v bytě a pravděpodobně nevycházet. V kontaktu by s námi byla spousta lidí a to by nebylo bezpečné. Nyní jsme v pozici, kdy se s nikým nestýkáme a je to tak pro nás určitě bezpečnější,“ sdělily pro server Metro.co.uk.

Většinu času tráví venku a do dodávky chodí hlavně přespat. Pobyt v přírodě je nabíjí pozitivní energií a jsou rády, že ji mohou šířit díky sociálním sítím a médiím dál mezi lidi, kteří musí být doma. Nemají pocit, že by provokovaly, protože se jim dostává od lidí spousty pozitivních komentářů nejen na Instagramu.

S Kanaďankami cestují i jejich psí mazlíčci. „Koronavirus nás nezastaví. Naopak nás žene dopředu. A dodává nám sílu. Neděláme nic špatného,“ myslí si. Pět měsíců jim trvalo, než objevily vhodnou dodávku na úpravu. Poté dalších osm měsíců pouze svépomocí dodávku přetvářely v pojízdný domov.

„Bylo to dost práce, ale stálo to za to. Potřebujeme minimum peněz. Jen na jídlo a pití a pohonné hmoty. Dost ušetříme. Chybí nám jen toaleta a sprcha. Ale poradíme si. V přírodě je spousta míst, kde se můžeme vykoupat,“ doplnily. Doufají, že inspirují ostatní a někoho svým cestováním v této nelehké době rozveselí.